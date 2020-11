Masters in Augusta : Golf-Star gelingt unglaublicher Zauberschlag

Spaniens Golfstar Jon Rahm hat zwei Tage vor Beginn des 84. Masters mit einem wahren Kunstschlag einen viralen Hit im Netz gelandet – ein ungewöhnliches Ass und das an seinem 26. Geburtstag. Der Weltranglisten-Zweite ließ am Dienstag im Training seinen Ball mit Absicht flach über den See an der 16. Spielbahn des Augusta National Golf Clubs tanzen. Dreimal setzte der Golfball auf dem Wasser auf, hüpfte dann auf das Grün und rollte anschließend wie von Zauberhand ins Loch.

„Zweites Hole-in-One in zwei Tagen – Alles Gute zum Geburtstag für mich!“, kommentierte der Spanier den spektakulären Clip auf seinem Twitter-Kanal. Auch der offizielle Twitter-Kanal des Turniers teilte die Szene, die dort binnen weniger Stunden mehr als elf Millionen Mal angeschaut wurde. Die Fans, die wegen der Corona-Pandemie diesmal nicht am Platz sein können, reagierten ín den Kommentaren im Internet begeistert auf den unglaublichen Schlag.

Einziger Haken: Der Schlag gelang ihm „nur“ im Training. Vor dem eigentlichen Masters-Turnier gehört es für die Spieler zum Ritual am berühmten 16. Loch, den Ball im Training über den See hüpfen zu lassen und möglichst nahe an das Loch zu legen. Rahm gelang dies nun in Perfektion. Das Turnier beginnt am Donnerstag.

Deutschlands Golf-Idol Bernhard Langer vermisst derweil vor dem Auftakt seinen „Dauerpartner“ Martin Kaymer. „Ich spiele immer gerne mit Martin, wir haben immer Spaß und Freude gehabt“, sagte der 63-Jährige, der in Augusta zum 37. Mal an den Start gehen wird. Langer ist der einzige Deutsche im Feld. Kaymer hatte sich nicht qualifiziert, zudem auch keine Einladung bekommen.

In der Vergangenheit waren der zweimalige Turniersieger Langer (1985, 1993) und Kaymer in der Regel gemeinsam auf eine Trainingsrunde gegangen. Darauf muss der Anhausener, ältester Spieler im Feld, dieses Mal verzichten. Langer hofft aber, „dass ich ihn dann im April wiedersehe“. Bereits in fünf Monaten wird das US Masters abermals ausgetragen, an seinem angestammten Platz im Turnierkalender. In diesem Jahr musste das prestigeträchtigste Turnier wegen der Corona-Pandemie vom Frühjahr in den Herbst verschoben werden.