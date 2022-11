Golfstar in Dubai : Rory McIlroy und der Traum von etwas Großem

Beim Abschlussturnier der DP World Tour von Donnerstag bis Sonntag steht ein Mann im Mittelpunkt: Rory McIlroy. Der 33 Jahre alte Weltranglistenerste kann bei der DP World Tour Championship in Dubai etwas schaffen, was bisher nur 2013 dem Schweden Henrik Stenson gelungen war: In einem Jahr die Saisonwertungen der beiden größten etablierten Golf-Turnierserien der Welt, der DP World Tour und der PGA Tour, zu gewinnen, und zwar das DP World Ranking (DPWR, ehemals Race to Dubai) und den FedExCup.

Der Golfstar aus Nordirland könnte sich nach drei Siegen in den Jahren 2016, 2019 und 2022 im FedExCup auch zum vierten Mal nach 2012, 2014 und 2015 zum Besten auf der ehemaligen European Tour küren und mit der Vardon Trophy geehrt werden.

Verzicht wegen „persönlicher Verpflichtungen“

„Sowohl die DP World Tour Rangliste als auch den FedEx Cup in der gleichen Saison zu gewinnen, wäre eine großartige Leistung und würde ein denkwürdiges Jahr auf dem Golfplatz abschließen“, sagte der Nordire, der darauf hinwies, dass er in Dubai schon immer erfolgreich agierte: „Ich habe einige großartige Erinnerungen an Dubai, von meinem ersten Cut auf der Tour als Amateur über den Gewinn meines ersten DP World Tour-Titels bis hin zum dreimaligen Erreichen des ersten Platzes in der Rangliste.“ Mehr noch: Auch das Finalturnier auf dem Earth Course der Jumeirah Golf Estates konnte der Publikumsliebling schon zwei Mal (2012 und 2015) gewinnen.

Allerdings erzählt er lieber nicht, wie bitter es im vergangenen Jahr für ihn bei diesem Turnier lief. Er verspielte mit drei Bogeys auf den letzten vier Löchern spektakulär seine Führung, landete am Ende nur auf dem geteilten sechsten Platz und zerriss vor Wut sein Hemd. Der Sieg ging an Colin Morikawa, der sowohl das Turnier als auch das DPWR gewann. Der Amerikaner, der in diesem Jahr noch keinen Sieg verzeichnen konnte, verzichtet diesmal wegen „persönlicher Verpflichtungen“ auf eine Teilnahme.

Aber nicht nur deshalb geht McIlroy wieder als Top-Favorit an den Start, zumal er sein letztes Turnier auf der PGA Tour im Oktober gewann und damit wieder zum Weltranglistenersten aufstieg. „Rors“, wie ihn die Kollegen nennen, spielt am Donnerstag in der letzten Gruppe der ersten Runde gemeinsam mit dem Neuseeländer Ryan Fox.

Der Sohn der All-Blacks-Rugby-Legende Grant Fox verspielte am vergangenen Sonntag bei der Nedbank Challenge in Sun City (Südafrika) mit einem Bogey am letzten Loch den Sieg, der dadurch an den Engländer Tommy Fleetwood ging. Dennoch rückte der 35 Jahre alte „Kiwi“ im Ranking ganz nah an den Spitzenreiter McIlroy heran, konnte ihn aber nicht aus der Führungsposition verdrängen – und das, obwohl er in dieser Saison bei seinen 23 Auftritten auf der DP World Tour zwei Mal triumphierte und noch vier Mal Platz zwei belegte.

Kampf um die Nummer eins

McIlroy, der wie alle Top-Europäer überwiegend auf der PGA Tour spielt, konnte bei den nur fünf Teilnahmen auf seiner Heimattour zwar immer ganz vorne landen, doch keinen Sieg verzeichnen. Aber da die Ergebnisse der vier Majors für beide Touren gewertet werden, reichten McIlory seine Top-Ten-Ergebnisse bei diesen Traditionsturnieren, darunter Platz zwei beim Masters und Rang drei bei der British Open, um mit mehr als fünf Millionen Euro Preisgeld und 4154,1 Punkten knapp vor Ryan (4054) in den Saisonabschluss zu gehen.

Der Kampf um die Nummer eins auf der European Tour, der mit der Vardon Trophy belohnt wird, hat auch Matt Fitzpatrick im Visier. Der 28 Jahre alte Engländer, der in diesem Jahr mit der US Open sein erstes Major gewann, liegt auf Platz drei und könnte mit einem Sieg ganz nach oben rücken, ein Erfolg für den es drei Millionen Dollar Preisgeld (rund 2,9 Millionen Euro) und noch einmal eine Million (960.000 Euro) für den Sieg im DPWR gibt.

Fitzpatrick liegt der Earth Course. Hier gewann er bereits 2016 und 2020. Im Vorjahr belegte der Weltranglistenneunte bei diesem Turnier den geteilten zweiten Platz. Doch im Kampf um den Sieg bei dem mit 10,15 Millionen Dollar (rund 9,7 Millionen Euro) höchstdotierten der insgesamt 46 Turniere in 23 Ländern der DP World Tour, sind die drei vermutlich nicht alleine.

Denn mit dem Spanier Jon Rahm (Fünfter der Weltrangliste), der dieses Turnier 2017 und 2019 gewann, dem Norweger Viktor Hovland (Elfter), dem Iren Shane Lowry sowie Tommy Fleetwood sind beim Saisonfinale der fünfzig Saisonbesten alle europäischen Topstars am Start.

Erstmals in der 14 Jahre langen Geschichte dieses Finales in Dubai gehören gleich vier deutsche Profis zu dem erlesenen Kreis der Top fünfzig. Yannik Paul (19.), der Viernheimer Hurly Long (24.) und Marcel Schneider (46.) schafften das Kunststück, sich gleich in ihrer ersten Saison für das Finale zu qualifizieren. Dagegen spielt Maximilian Kieffer schon zum dritten Mal auf dem Earth Course mit, kam aber bisher nie über Rang 44 hinaus.

Mit Kieffer (Czech Masters) und Paul (Mallorca Open) gab es erstmals seit 2014 wieder zwei deutsche Siege auf der früheren European Tour, ein weiterer Hinweis, dass es mit dem deutschen Golf aufwärts geht, auch wenn sich Martin Kaymer mittlerweile ganz auf die umstrittene Saudi-Tour LIV Golf zurückgezogen hat.