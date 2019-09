European Open im Golf : Die große Beharrlichkeit des Bernd Ritthammer

Zweimal schon schaffte Bernd Ritthammer den Sprung in die oberste Golfliga, zweimal hielt er sich nur kurz in der Spitzenklasse. Ausgerechnet bei einem Jubiläum gelingt ihm nun ein unerwartetes Karriere-Novum.

Das Ziel nie aus den Augen verlieren: Bernd Ritthammer schlägt bei der Porsche European Open in Winsen an der Luhe ab. Bild: dpa

Bernd Ritthammer darf als Musterbeispiel dafür dienen, dass Beharrlichkeit irgendwann doch einmal belohnt wird – und auch dafür, wie unberechenbar es im Profigolf zugeht. Der 32 Jahre alte Mittelfranke wurde in der Weltrangliste nur auf Rang 924 geführt. Im Race to Dubai war er vor Beginn der Porsche European Open auf den Green Eagle Golf Courses in Winsen an der Luhe nur auf Rang 169 plaziert, weit von den Top 110 der europäischen Geldrangliste entfernt, die sich auch für die kommende Saison die volle Spielberechtigung auf der European Tour sichern. Doch der gebürtige Nürnberger, der bei seinen 19 Auftritten in der ersten Liga in dieser Saison nur sechsmal den Cut geschafft hatte, nutzte ein persönliches Jubiläum zu einem unerwarteten Karriere-Novum.

Ritthammer war nach Runden von 71, 66 und 70 Schlägen bei seinem hundertsten Auftritt auf der European Tour am Sonntag gemeinsam mit dem 23 Jahre alten schottischen Linkshänder Robert MacIntyre als gemeinsamer Spitzenreiter auf die letzten 18 Löcher dieses mit zwei Millionen Dollar dotierten Turniers gegangen. Und was vielleicht noch mehr überraschte: Der Wahl-Münchner, der seit vielen Jahren darum kämpft, sich seinen Arbeitsplatz auf der nach der amerikanischen PGA Tour lukrativsten Turnierserie im Golf zu sichern, spielte am Sonntag lange Zeit um den Sieg mit. Den sicherte sich mit einer glänzenden Abschlussrunde von 66 und insgesamt 274 Schlägen der 42 Jahre alte Engländer Paul Casey, der seinen 15. Sieg auf der European Tour feierte. Ritthammer belegte nach einer Schlussrunde von 68 und insgesamt 275 Schlägen den zweiten Platz, den er sich mit MacIntyre und dem Österreicher Mathias Schwab teilte. Der Deutsche näherte sich mit dieser Leistung der Top 110 des Race to Dubai an und damit auch der sogenannten „Tour Card“, der vollen Spielberechtigung für die neue Saison.

Ritthammers schwerer Weg an die Spitze

Seit Ritthammer, der 2006 nach dem Abitur mit der Stammvorgabe von +3 ins Profilager gewechselt war und dann insgesamt viermal auf der EPD/Pro Golf Tour, einer der Entwicklungstouren, siegte, im Jahr 2011 erstmals den Sprung über die Qualifying School in die erste Liga schaffte, ging es immer gleich wieder nach unten. Am schlimmsten erwischte es ihn 2012. Er nahm als Rookie, als Tourneuling, an 13 Turnieren der European Tour teil, verpasste 13-mal den Cut, ein bis heute bestehender Negativrekord auf der European Tour. Aber Ritthammer, der damals noch mit seinem Vater Gerd, der ihm auf Minijob-Basis als Caddie diente, unterwegs war, ließ sich nicht entmutigen.

Er schlug sich in der zweiten Liga, der Challenge Tour und mit gelegentlichen Einladungen auf der European Tour mehr schlecht als recht durch, ehe er 2016 auf der Challenge Tour groß auftrumpfte. Er gewann drei Turniere, darunter das Abschlussturnier, und belegte im Race to Oman, der Geldrangliste dieser zweiten Liga, den zweiten Platz. Er sei jetzt langsam gut genug für die European Tour, verkündete Ritthammer damals, der sich bestens für die European Tour gerüstet fühlte, zumal er seit der Zusammenarbeit mit einem Psychologen auch mental stark genug sei. Er irrte.

Aufgeben war nie eine Option

Im Race to Dubai reichte es nur für Rang 124. Es ging zurück auf die Challenge Tour, und er nahm gelegentlich an kleineren Turnieren der European Tour teil – ohne großen Erfolg. Ritthammer, mittlerweile verheiratet und Vater eines Kindes, dachte nie ernsthaft daran, seinen Job als Tourprofi aufzugeben. Nach einer schwachen Saison auf der Challenge Tour trumpfte er beim Final Qualifying 2018 souverän auf. Bei dieser ultimativen Nervenprobe über insgesamt sechs Runden belegte er überraschend den sechsten Platz. Zum dritten Mal schaffte er den Aufstieg – und vielleicht kann er sich jetzt endlich dort etablieren.

Auch ein anderer fast schon vergessener deutscher Profi meldete sich in Winsen an der Luhe zurück, das von der European Tour aus Vermarktungsgründen dem 40 Kilometer entfernten Hamburg zugerechnet wurde. Der Karlsruher Dominic Foos, der schon als vierzehnjähriger Wunderknabe gefeiert worden war, verfehlte mit insgesamt 283 Schlägen und Platz 14 nur knapp die Top Ten, die ihm in der nächsten Woche einen Startplatz bei der KLM Open in Amsterdam gesichert hätten. Immerhin waren sowohl Ritthammer als auch Foos besser als der Weltranglistenneunte Xander Schauffele. Der Amerikaner, der auch einen deutschen Pass besitzt, belegte bei seinem ersten Auftritt im Heimatland seines Vaters mit 290 Schlägen den geteilten 46. Platz.