Geld, Geld, Golf : Diese aberwitzigen Prämien spalten die Golf-Welt

Geld, Geld und noch mehr Geld: Auch im Rückblick auf das Finale der LIV Golf Invitational Series in Miami, einem reinen Team-Wettbewerb, hat sich wieder alles um die astronomischen Summen gedreht, die Profis bei dieser vom saudischen Public Investment Fund (PIF) finanzierten Serie kassieren.

Der Amerikaner Dustin Johnson gewann am Sonntag im Doral Resort mit seinem Team „4 Aces GC“, dem außer dem ehemaligen Weltranglistenersten seine Landsleute Patrick Reed, Talor Gooch und Pat Perez angehören. Sie teilten sich den Siegespreis von 16 Millionen Dollar (16,12 Millionen Euro), also vier Millionen Dollar (4,032 Millionen Euro) pro Spieler. Am Sonntag ließen sie in einem harten Duell, bei dem die Einzelergebnisse der vier Teammitglieder addiert wurden, das australische Team „Punch GC“ (Cameron Smith, Marc Leishman, Matt Jones und Wade Ormsby) um einen Schlag hinter sich. Auch die „Aussies“ wurden fürstlich entlohnt. Jeder durfte sich über zwei Millionen Dollar freuen.