Sieg bei Players Championship : Wie man ohne besondere Schläge viel Geld gewinnt

Wer bisher glaubte, man müsste den Ball extrem weit schlagen oder zumindest die Fairways treffen, um große Profi-Golfturniere zu gewinnen, ist von Cameron Smith eines Besseren belehrt worden. Der 28 Jahre alte Australier gewann am Montag in Ponte Vedra Beach (Florida) das Flaggschiff-Event der PGA Tour, die Players Championship, das mit zwanzig Millionen Dollar höchstdotierte und bestbesetzte Turnier der Welt.

Der Mann mit der strähnigen „Vokuhila“-Frisur aus Brisbane erhielt bei diesem wegen Starkregens und orkanartiger Winde auf Montag verlängerten inoffiziellen fünften Major nicht nur den Siegerscheck von 3,6 Millionen Dollar (3,29 Millionen Euro) und rückte in der Weltrangliste vom zehnten auf den sechsten Rang vor. Er ist außerdem in den nächsten drei Jahren bei allen Majors und die nächsten fünf Jahre bei der Players Championship startberechtigt.

Smith, der seinen Zweitwohnsitz nur zehn Minuten vom Stadium Course im benachbarten Jacksonville Beach hat, gelang all dies, obwohl er seine Drives weder extrem weit noch präzise schlägt. In der Längenstatistik der PGA Tour liegt er mit 297 Yards (271 Meter) nur auf Rang 110. In der Wertung Präzision beim Abschlag wird er gar nur auf Rang 160 geführt. An den fünf Turniertagen traf er nur 24 von 56 Fairways und war damit der Schlechteste aller siebzig Profis, die den Cut überstanden hatten.

„Driving for show, putting for dough“

Wie also schaffte es der Australier dennoch, mit einer Schlussrunde von 66 und insgesamt 275 Schlägen (13 unter Par) den 34 Jahre alten Inder Anirban Lahiri um einen und den 44 Jahre alten Engländer Paul Casey um zwei Schläge hinter sich zu lassen? Die Erklärung ist einfach und galt auch in Zeiten, in denen der diesmal wegen einer Handgelenksverletzung fehlende Amerikaner Bryson DeChambeau mit seinem Muskelaufbauprogramm und seiner Weitenjagd die Golfwelt in Aufruhr versetzt hatte: „Driving for show, putting for dough“.

Mit den Abschlägen sorgt man für reichlich Schau, aber das Geld wird auf den Grüns verdient. Smith war trotz seiner Patzer mit dem Driver auf den Grüns mit großem Abstand der Allerbeste. In der Wertung „strokes gained putting“, eine komplizierte mathematische Formel, die berechnet, wie ein Spieler im Vergleich zum Feld abschneidet, gewann er sage und schreibe elfeinhalb Schläge.

Am Montag benötigte er auf den letzten 18 Löchern nur 24 Putts, an allen fünf Tagen nur 101. Mit zehn Birdies auf den letzten 18 Löchern egalisierte er einen Rekord auf dem Stadium Course, konnte sich so vier Bogeys leisten. Auf den letzten neun Löchern genügte gar acht Mal nur ein einziger Putt, ein Coup, mit dem er am allerletzten Loch den größten Triumph seiner Laufbahn besiegelte. Obwohl er nach einem verzogenen Drive am 18. Loch seinen Ball aus dem kleinen Wäldchen in den Teich beförderte, rettete er spektakulär das Par, als er aus 55 Metern den Ball 90 Zentimeter an die Fahne legte.

Dem in der Dreiergruppe hinter ihm spielenden Lahiri, der in der Weltrangliste nur auf Rang 322 geführt wurde und das Feld nach der dritten Runde angeführt hatte, glückte es nicht, mit einem Birdie am 18. Loch mit Smith gleichzuziehen. Immerhin blieb Lahiri mit 2,18 Millionen Dollar Preisgeld ein üppiges Trostpflaster.

„Golf kam nur an zweiter Stelle“

Doch am Ende drehte sich alles um den Sieger, der nach der Runde erzählte, dass er vor allem sein Spiel mit den Eisen deutlich verbessert habe: „Ich habe viel Vertrauen bei meinen Eisenschlägen.“ Das demon­strierte er am eindrucksvollsten, als er am berühmt-berüchtigten 17. Loch den Ball mit einem Dreiviertelschwung mit einem Eisen 9 aus 125 Metern auf nur 1,33 Meter Entfernung vom Loch des Inselgrüns schlug.

Nur der Spanier Sergio Garcia schaffte es an diesem Tag, als wieder die Sonne die langen Schlechtwetter- und Kälteperioden (2 Grad am Sonntagmorgen) verdrängt hatte, den Ball näher (66 Zentimeter) auf den kleinen, vier Meter langen Streifen zwischen Loch und Wasser zu legen. „Ich habe drei Meter links von der Fahne gezielt“, gab Smith hinterher zu, sodass dieses spektakuläre Ergebnis die Folge eines leicht nach rechts verzogenen Schlages war.

Aber für Smith war der zweite Sieg der Saison noch aus einem anderen Grund etwas ganz Besonderes. Erstmals seit mehr als zwei Jahren sah er seine Mutter Sharon und seine Schwester Melanie wieder, mit denen er wegen der strengen Corona-Einreiseregeln seines Heimatlandes nur per Video-Schalte Kontakt gehalten hatte. Beide erlebten gemeinsam mit seiner Freundin Shane Naoum den Sieg live mit und waren die Ersten, die ihn nach dem Triumph umarmten: „Meine Priorität in den letzten Wochen war, mit ihnen zusammen zu sein. Golf kam nur an zweiter Stelle“, erklärte Smith die Lockerheit, die ihm half, alle brenzligen Situationen zu überstehen.