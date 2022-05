Rad-Klassiker Giro d’Italia : Die große Hoffnung des Emanuel Buchmann

Aktualisiert am

Hart arbeiten, nie aufgeben: Emanuel Buchmann ist so etwas wie der Sisyphos des Radsports. Der Giro d’Italia kann nun zur Zäsur in der Laufbahn des Deutschen werden.

Man darf sich Emanuel Buchmann als den Sisyphos des Radsports vorstellen. Er gilt als einer der Trainings-Schwerstarbeiter im Peloton, er bereitet sich mit besonderer Akribie vor auf die Saisonhöhepunkte. Und davon gibt es für einen Rundfahrer nicht viele, wenn man, wie seinesgleichen, einen monatelangen Formaufbau auf den Punkt betreibt.

Buchmann schleppt also, um im Bild zu bleiben, den Felsbrocken gewissenhaft den Berg hinauf. Doch immer, wenn die ganze Arbeit sichtbar werden und der Lohn ausgezahlt werden soll, fiel der Stein zuletzt – und hinterließ nichts als Scherben. In Buchmanns Fall körperlich und mental. Beim an diesem Freitag beginnenden Giro d’Italia steht für den Allgäuer viel auf dem Spiel.