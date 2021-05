Rad-Star Egan Bernal : Erst Fluch, jetzt Segen?

Wenn man mit 22 Jahren schon auf dem Gipfel seines Sports angekommen ist, wenn man als „Wunderknabe“ bezeichnet wird und der eigene Staatspräsident einen zum „Titanen und wahren Helden“ adelt, dann macht das etwas mit einem jungen Mann. Wenn das Optimum als Gradmesser für künftige Leistungen gilt, ist die Fallhöhe immens – zumal, wenn man so früh in Superstar-Sphären katapultiert worden ist. Und Radprofi Egan Bernal ist tief gefallen.

„Es waren zwei harte Jahre seit dem Tour-Sieg“, sagte der Kolumbianer am Sonntag. Kurz nachdem er beim Giro d’Italia mit einem beeindruckenden Ritt die steile Schotterstraße hinauf zur Skistation Campo Felice gestürmt war, den Etappensieg holte und das Rosa Trikot des Gesamtführenden übergestreift hatte. Nachdem er die Führung im Klassement am Montag verteidigte, geht er nach dem Ruhetag nun an diesem Mittwoch als Spitzenreiter in die zweite Hälfte des Giro.

„Unglaublich, in dieser Position zu sein“

22 Monate liegen zwischen diesen bedeutenden Wegmarken in Bernals Karriere: Sieger der Tour de France im Sommer 2019, Giro-Führender im Frühjahr 2021. Nun ist es noch ein weiter Weg bis nach Mailand, der Endstation der Italien-Rundfahrt. Aber schon jetzt ist ersichtlich, dass der 24-Jährige – ein Alter, das ihn noch immer zur jungen Garde im Radsport gehören lässt – zurück zu alter Stärke gefunden hat. Wie das Leichtgewicht in den Abruzzen antrat und federnden Trittes an den Gegnern vorbeiflog – das war Ausweis einer Politik der Stärke mit jeder Pedalumdrehung.

„Ich habe dafür viel geopfert, es hat sich alles gelohnt. Es ist unglaublich, in dieser Position zu sein“, sagte Bernal gerührt. Nicht wenige glaubten, dass der erste südamerikanische Tour-Sieger nach seinem kometenhaften Aufstieg bald auf dem Boden der Tatsachen landen würde. Die Operation Titelverteidigung bei der Tour misslang im vorigen Jahr gründlich. Bei einem Anstieg büßte er, der begnadete Kletterer, sieben Minuten ein. Und kurz darauf gab Bernal mit Rückenschmerzen auf.

Diese Beschwerden sollten mehr denn je sein stetiger Begleiter werden und sind es, nach Bernals Worten, noch immer. Vor Beginn des Giro war man sich unklar über seine Form. Zumal mit Blick auf die enormen Belastungen einer dreiwöchigen Rundfahrt. Zwei unterschiedlich lange Beine und eine leicht verkrümmte Wirbelsäule hätten Folgeprobleme verursacht.

Nach dem Fiasko bei der Tour hatte Bernal lange pausiert, bis er sich in diesem Frühjahr mit guten Ergebnissen bei Strade Bianche und Tirreno–Adriatico zurückmeldete. Italien sollte das Pflaster stellen, auf dem er wieder auf Touren kommt. Als Reminiszenz an die eigene Vergangenheit. Einst kam er mit 18 Jahren als Talent aus Zentralkolumbien nach Italien und unterschrieb dort seinen ersten Profivertrag. Die beiden Lehrjahre hätten ihn erwachsen und zu einem echten Rennfahrer werden lassen, sagt Bernal.

Eigentlich hätte er schon 2019 für das Team Ineos sein Debüt beim Giro geben sollen. Ein Schlüsselbeinbruch hielt ihn davon ab – aber nicht davon, einige Wochen später die Tour de France für sich zu entscheiden. Seitdem ist ihm die Verehrung seiner Landsleute gewiss. Doch der heimatverbundene Bernal kann im heimischen Hochland kaum mal lange am Stück trainieren, ohne angehalten zu werden für Foto- und Autogrammwünsche, geschweige denn in den Supermarkt gehen ohne einen Menschenauflauf zu provozieren. Noch immer kommt er als bescheidener Athlet daher, der weder das Rampenlicht noch das Sprechen in Mikrofone sonderlich schätzt.

Doch auf dem Rad ist er auf dem besten Weg, den Fluch und Segen seines Tour-Siegs mit frischem Lorbeer zu überdecken. Beim Giro deutet sich ein prickelnder Zweikampf an mit dem Supertalent Remco Evenepoel. Der 20-jährige Belgier liegt nur 14 Sekunden zurück, sieben weitere Profis haben weniger als eine Minute Rückstand auf Bernal. Doch die echten Hochgebirgsetappen, in denen Bernals Kletterfähigkeiten erst voll zum Tragen kommen, stehen noch aus.

Auch das starke Team an dessen Seite spricht für ihn. Denn die Equipe Ineos hat schon bei der ersten Hälfte des Giro seine große Schlagkraft bewiesen. Doch das britische Team, das wie ein sich geschlossenes, verschwiegenes Hochleistungssystem wirkt und mit der Affäre um einen früheren Teamarzt, der Doping-Präparate bestellt haben soll, wieder ins Zwielicht gerückt ist, geriert sich im Peloton nicht mehr als rollende Kontrollfreaks. Sondern mit Kapazitäten für Abenteurertum. Am Montag lieferten sich Bernal und Evenepoel mit ihren Helfern bei einer Sprintwertung eine verbissene Hatz um wenige Bonussekunden. Die Botschaft ist klar: Bernal ist gekommen, um beim Giro nichts anbrennen zu lassen.