Corona ist beim 106. Giro d'Italia weiterhin das bestimmende Thema. Vor dem Start der zehnten Etappe am Dienstag wurden weitere Fälle bekannt. Der italienische Kletterspezialist Domenico Pozzovivo verließ das Radrennen ebenso wie der Norweger Sven Erik Byström und der Australier Callum Scotson. Die Zahl der coronabedingten Ausfälle stieg damit auf neun Fahrer an, darunter der Weltmeister und einstige Spitzenreiter Remco Evenepoel. Als Reaktionen führten die Giro-Organisatoren am Montag eine Maskenpflicht in allen Kontaktbereichen mit den Fahrern ein.

Neuer Gesamtführende ist der Brite Geraint Thomas. Er sprach über das Ausscheiden Evenepoels von einer „großen Enttäuschung“. Er habe sich „auf einen richtig schönen Kampf gefreut.“ Der deutsche Hoffnungsträger Lennard Kämna verfällt nach eigener Aussage wegen der neuen Corona-Lage nicht in Panik: „Wir haben keine Angst vor Covid. Es ist so, wie es ist. Wir versuchen in unserer Bubble so clean wie möglich zu sein und wir versuchen natürlich, nicht krank zu werden“, sagte Kämna am ersten Ruhetag in einer Medienrunde.

Auch Topsprinter Pascal Ackermann bleibt im Hinblick auf die Ansteckungsgefahr gelassen. „Für mich fühlt sich Corona nicht gefährlich an“, sagte der 29-Jährige. Coronatests sind beim Giro nicht obligatorisch und ein positives Ergebnis zieht kein automatisches Startverbot nach sich. Die Entscheidung über den Umgang mit der Thematik obliegt den Teams.

Mit seinem sportlichen Abschneiden auf den ersten Etappen ist Kämna zufrieden. Bis jetzt sei es eine schöne Erfahrung, sagte der deutsche Zeitfahrmeister, der erstmals in seiner Karriere die Gesamtwertung bei einer großen Rundfahrt in Angriff nimmt: „Es gefällt mir ganz gut. Ich genieße es.“ Ziel bleibe weiterhin, am Ende unter die besten Zehn der Gesamtwertung zu kommen.

Unterdessen zwingen Neuschnee und Lawinengefahr die Organisatoren zu einer Streckenänderung. Die 13. Etappe am Freitag nach Crans-Montana in der Schweiz soll auf 199 Kilometer verkürzt werden, berichtet die Schweizer Zeitung „La Nouvelliste“.

Die 2469 Meter hohe Passstraße über den Großen Sankt Bernard und damit der höchste Punkt der diesjährigen Italien-Rundfahrt müsse aus dem Programm genommen werden, da weiterer Neuschnee erwartet werde. Das Peloton soll statt über das „Dach der Rundfahrt“ nun durch den deutlich tiefer gelegenen, knapp sechs Kilometer langen Tunnel geleitet werden.