Gina Lückenkemper im Interview : „Daraus kann etwas ganz Großes werden“

Die „Sportlerin des Jahres“, Gina Lückenkemper, spricht über das Drama kurz vor ihrem Goldlauf bei den European Championships in München, ihr grandioses Jahr – und „miese“ Kritik an deutschen Athleten.

Am 18. August sind Sie um ein Uhr morgens aus der Notaufnahme des Krankenhauses in ihr Hotel in München zurückgekehrt mit einer mehrfach genähten Wunde am Bein. War die Nacht, die Sie nun auch zur „Sportlerin des Jahres“ werden ließ, trotzdem die schönste des Jahres?

Definitiv. Ich hatte so viel Adrenalin im Körper vom Finale, dass ich ganz lange überhaupt nicht bemerkt habe, dass ich mich so übel verletzt hatte. Das hat mich wieder einmal beeindruckt, zu was das Wunderwerk Körper so alles in der Lage ist. Trotz der Narbe, die ich nun habe: Das war einer der schönsten Abende, die ich je erleben durfte.