Probleme der Leichtathletik : Das steckt hinter Gina Lückenkempers Ärger

Die schnellste Frau Deutschlands meldet sich vor Beginn der EM in München lautstark zu Wort. Dabei beschreibt Gina Lückenkemper klar und deutlich, was in der deutschen Leichtathletik schiefläuft.

Tempo geht in Zeiten der fossilen Treibstoffe mit Lautstärke einher. Und noch sind wir in der Ära von Kohle, Gas und Erdöl. Dampfloks fauchen, Turbinen heulen, Formel-1-Rennwagen schreien. Da darf auch die schnellste Frau Deutschlands sich lautstark zu Wort melden.

Gina Lückenkemper, in diesem Jahr endlich wieder unter elf Sekunden gelaufen, bei der Weltmeisterschaft immerhin im Halbfinale und bei der in München bevorstehenden Europameisterschaft mit ihren 10,99 Sekunden von der deutschen Meisterschaft in Berlin Medaillenkandidatin, hat zwischen ihren Saisonhöhepunkten erst die Spitzensportförderung in Deutschland kritisiert und dann die Sportberichterstattung.