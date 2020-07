Gewichtheber Max Lang : „Was kann ich jetzt noch essen?“

Aktualisiert am

Was haben Sie am 24. März gegessen, nachdem Sie erfahren haben, dass die Olympischen Spiele um ein Jahr verlegt worden sind?

Gegessen? Ich habe eher getrunken. Nein im Ernst, tatsächlich habe ich die Leinen losgelassen und gegessen, worauf ich Lust hatte. Ich habe ja wirklich von heute auf morgen aufgehört zu trainieren. Bei uns in Mutterstadt wurden die Hallen dichtgemacht. Also lag ich zu Hause, habe ferngesehen, ein bisschen Playstation gespielt, Chips gegessen, Pizza bestellt, mal ein Bierchen getrunken. Alles das, was davor ein schlechtes Gewissen mit sich gebracht hätte.