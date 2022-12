Titel: Rory Smith: Expected Goals. The Story Of How Data Conquered Football And Changed The Game Forever. Mudlark. London 2022. 304 Seiten. 20 Pfund.

Kurzkritik: Warum entscheidet sich Chris Anderson, ein Politik-Professor der elitären Cornell University im US-Bundesstaat New York, der in seiner Freizeit europäischen Fußball schaut, sein altes Leben aufzugeben und in London ein neues anzufangen? Weil er glaubt, dass man dort mit seiner Methodik, der Daten-Analyse, großen Erfolg haben kann. Nicht in der Universität, sondern in der Premier League. Auf schöne Art und Weise schreibt der New York Times-Reporter Rory Smith in seinem Buch „Expected Goals“, wie die Daten den Fußball für immer verändert haben. Er erzählt nämlich nicht die Geschichte der Daten, sondern die Geschichten der Menschen, die an diese glaubten. So lernt man, wie sogar das Spiel der Engländer amerikanisiert worden ist. Warum sich Liverpool einst entgegen Jürgen Klopps Wunsch für Roberto Firmino und gegen Julian Brandt entschieden hat. Oder wie die Live-Analytiker des Datenanbieters Opta Lars und Sven Bender unterscheiden. Und Chris Anderson? In der Welt des Fußballs wissen die wichtigen Menschen mittlerweile, wer er ist. Von Christopher Meltzer

Für: Fußball-Nerds