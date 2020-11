Geschätzt und belächelt : Der doppelte Boris Becker

Licht und Schatten: Boris Becker kommt in unterschiedlichen Welten unterschiedlich an. Bild: dpa

Es gehört zum Schicksal des Boris Becker, dass viele Leute glauben, sie würden ihn kennen. Nicht nur die öffentliche Person, sondern auch den Menschen dahinter. „Unser Boris“ eben, „Bobbele“, „Bumm-bumm-Boris“. Becker war und ist einer der größten Sportstars, die Deutschland je hatte. Auf dem Platz ließ kaum ein Tennisspieler die Zuschauer so direkt teilhaben an seinem Seelenleben. Und neben dem Platz lieferte kaum ein Promi so viel Anschauungsmaterial zu den Irrungen und Wirrungen des Lebens. Alles zusammen schafft eine Nähe, die trügerisch ist.

Zurzeit kämpft Becker im Rahmen eines privaten Insolvenzverfahrens in seiner Wahlheimat London mit den Behörden. Sie werfen ihm vor, unter anderem Vermögenswerte und Besitztümer unterschlagen zu haben. Becker bestreitet dies energisch. In dieser Woche kündigte er dann an, sein Amt als „Head of Men’s Tennis“ beim Deutschen Tennis Bund (DTB) aufzugeben. Er habe momentan „leider keine Zeit“ mehr für diese Aufgabe, teilte er mit. Beim Verband äußerten sie aufrichtiges Bedauern.