Chris Henry : Wie ein Mentaltrainer der Snooker-Elite hilft

Wer sich im Snooker behaupten will, braucht starke Nerven. Immer mehr Profis vertrauen daher dem Mentaltrainer Chris Henry. Dessen Methoden machen ihn zum derzeit gefragtesten Coach in diesem Billardsport.

Wie sehr es einen unter Druck setzen kann, wenn plötzlich Erfolg droht, der nächste Stoß also eventuell der entscheidende ist: Chris Henry hat so etwas selbst oft erlebt. Zum Finale eines Turniers in Belgien etwa hat er sich in den ersten Frames (Sätzen) vor Anspannung kaum bewegen können. Es brauchte einige Zeit, bis er sich wieder zutraute, eine Kugel zu treffen, und das Match am Ende noch gewann.

Mancher Snooker-Spieler sagte sich danach vielleicht, dass es doch gutgegangen ist. Für den smarten Engländer hingegen wurde das Erlebnis zur Initialzündung. Er hat sich seither so intensiv damit befasst, was in solchen Momenten passiert, dass er von einem mäßig erfolgreichen Aktiven zum derzeit gefragtesten Coach in diesem Billardsport geworden ist.