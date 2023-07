Juli, Hamburg-Horn

Sonntagmittag, kurz vor 14 Uhr, auf der Horner Rennbahn. Im Führring: Zwanzig tänzelnde Pferde, die von ihren Stallburschen auf Kurs gehalten werden wie Flugzeuge von Piloten bei einem Landeanflug mit furchterregenden Seitenwinden. Um den Führring: Sieben Reihen aneinandergepresster Menschen, die auf die Pferde starren und Hüte tragen, in ihren Händen das Rennprogramm zerknicken und zu ihren Nachbarn sagen: Schau mal, wie der sich wehrt, der hat heute noch was vor. Wie heißt der noch mal?

Vor den Menschen der Moderator, der sich und das Wetter und die Welt anfeuert. Es ist Juli, 16 Grad Celsius, alle zwei Minuten ergießt sich ein kräftiger Regenschauer. Der Moderator kündigt das Highlight des Jahres an, nennt die Pferde im Führring die zwanzig besten der Saison, stellt sie und ihre Jockeys, Trainer und Besitzer vor, erzählt, dass man auch in Hongkong auf dieses Rennen wetten kann, kommt langsam so richtig in Fahrt und ruft, bevor die Interviews anstehen, schnell ins Mikrofon rein: Platzieren Sie jetzt noch Ihre Wette!