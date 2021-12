Aktualisiert am

Galopprennen in Hongkong : Zwei tote Pferde, drei Jockeys im Krankenhaus

Ein fürchterlicher Sturz in vollem Galopp hat beim „Hong Kong Sprint“ auf der in Asien berühmten Sha-Tin-Bahn zwei Pferde das Leben gekostet. Drei Jockeys mussten nach dem Unfall ins Krankenhaus gebracht werden, sie sind nach Angaben des örtlichen Rennklubs in stabilem Zustand.

Amazing Star war auf der Zielgeraden der 1200-Meter-Bahn unter dem Südafrikaner Lyle Hewitson zusammengebrochen. Lucky Patch mit Zac Purton (Australien), Naboo Attack mit Karis Teetan (Mauritius) und Pixie Knight mit Yuichi Fukunaga (Japan) stürzten daraufhin ebenfalls.

Amazing Star und Naboo Attack mussten aufgrund ihrer schweren Verletzungen eingeschläfert werden. Hewitson, der sich die Hüfte brach, Purton und Fukunaga mussten im Prince-of-Wales-Krankenhaus behandelt werden.