Die russischen Sportgymnastinnen hatten einen großen Auftritt am Mittwochabend, zu Ehren der russischen Soldaten im Allgemeinen und Josef Stalins im Besonderen. Irina Viner, Präsidentin der Allrussischen Föderation für Rhythmische Sportgymnastik, als Cheftrainerin der Nationalmannschaft Herrin über viele Dutzend Medaillengewinnerinnen und einflussreichste Person in ihrer Sportart der vergangenen Jahrzehnte, ließ im Irina-Viner-Usmanowa-Gymnastikpalast nahe des Moskauer Luschniki-Stadions eine Gala anlässlich des Tags des Verteidigers des Vaterlands am Donnerstag aufführen. Mit dem Feiertag werden die Soldaten der russischen Armee gewürdigt, jene von einst und jene von heute, die seit einem Jahr die Ukraine mit ihrem entfesselten Angriffskrieg überziehen.

Schon die Proben der Viner-Gala im Viner-Usmanowa-Palast – das Gebäude trägt noch ihren alten Namen, aus den 30 Jahren ihrer Ehe mit dem Milliardär und jahrelangen Präsidenten und Finanziers des Internationalen Fechtverbandes, Alischer Usmanow – hatten Schlagzeilen gemacht: ein Video-Leak. Soweit man von Leak sprechen möchte, denn den Film von den Proben veröffentlichte der Instagram-Account des Irina-Viner-Gymnastikzentrums. Es zeigte Männer und Frauen in Uniform, die zum Lied „Kanoniere, Stalin gab den Befehl!“ marschierten, dirigiert von Irina Viner.

Auftritte bei der Gala hatten neben mehreren Bands und Orchestern auch die Gymnastinnen der Nationalmannschaft, zudem wurden die russischen Soldaten durch die Anwesenheit der Awerina-Zwillinge und Lala Karamarenkos geehrt. Letztere ist Europameisterin, Dina Awerina hat im Einzel in Tokio 2021 die Olympische Silbermedaille gewonnen – was Regisseurin Irina Viner damals als eine bemerkenswerte Niederlage und Ausdruck einer nunmehr antirussischen Politik des Internationalen Turnverbandes verstand.

Das „Z“-Symbol auf den Jacken

Drei Monate nach der Niederlage in Tokio verpflichtete Viner Ira Vigdorchik, die Trainerin der israelischen Olympiasiegerin Linoy Ashram als Trainerin der russischen Mannschaft. Weitere drei Monate später entfesselten Wladimir Putins Truppen ihren Angriffskrieg gegen die Ukraine und Dina und Arina Awerina, fünf Mal Weltmeisterin, fanden sich, wie etliche andere Sportler, bald darauf, im März 2022, mit dem „Z“-Symbol auf ihren Jacken auf der Bühne im Luschniki-Stadion wieder, um mit dem russischen Präsidenten die Invasion des Nachbarlandes propagandistisch auszuschlachten.

Die Regisseurin, für ihre Verdienste in der Gymnastik 2015 von Thomas Bach, dem Präsidenten des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), mit dem Olympischen Orden in Silber geehrt, äußerte sich nach der Gala vom Mittwoch höchst zufrieden. Vorab geäußerte internationale Kritik wie durch das Portal „Inside The Games“ sei von „Fälschungen“ durchdrungen, wird Irina Viner von der Agentur Tass zitiert. Dass der Internationale Turnverband für eine Reaktion angeschrieben wurde – empörend.

„Für unsere Mütter, für unser Vaterland!“

„Sie wollten eine Reaktion dazu, dass Viner eine Parade zum Lied ‚Kanoniere, Stalin gab den Befehl’ befehligte. Ja, er gab den Befehl. Für unsere Mütter, für unser Vaterland! Sie haben Kinder gesehen, die das gesungen haben, und ich bin sehr zufrieden.“ Des weiteren sei in ihrer Gala selbstverständlich keinerlei Militarismus zu sehen gewesen, auch habe der Abend nichts mit dem Krieg gegen die ukrainischen Nachbarn zu tun – schließlich habe sie bereits im Vorjahr zum gleichen Datum eine solche Veranstaltung dirigiert, und damals habe es keinerlei „Spezialoperation“ gegeben.

In der Tat ließ Putin den Feiertag 2022 verstreichen, bevor er Kanonieren den Befehl gab, die Ukraine zu beschießen und die Panzer in Richtung Kiew rollen zu lassen. Am Jahrestag der Invasion, die nach Angaben des ukrainischen Sportministeriums 243 ukrainische Sportlerinnen und Sportlern das Leben gekostet hat, traf sich dort der Sportminister der Ukraine, Wadym Hutzajt, mit seinen Amtskollegen aus Polen, Litauen, Lettland, Estland, Tschechien und der Slowakei. Vertreten waren in Kiew auch das nationale olympische Komitee Polens sowie 40 nationale Sportverbände, um zu beraten, wie die von Bach und dem IOC angestrebte Wiedereingliederung russischer und belarussischer Sportler als „neutrale Athleten“ verhindert werden kann.