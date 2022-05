Wunderkind Carlos Alcaraz : Der neue Tennis-Superstar

Aktualisiert am

Von Platz 32 am Jahresbeginn ist Carlos Alcaraz bis auf den sechsten Rang der Weltrangliste vorgerückt: Der neunzehnjährige Spanier mischt die Szene kräftig auf – und ist nun der Favorit bei den French Open.

Carlos Alcaraz erinnert an seinen Landsmann Rafael Nadal Bild: AP

Alexander Zverev konnte einem leidtun. Nicht nur, dass da gerade ein spanischer Wirbelwind namens Carlos Alcaraz über ihn hinweg fegte. Nicht nur, dass er dadurch das Finale des Masters-Turniers in Madrid in gerade einmal 62 Minuten 3:6 und 1:6 verlor.Bei alledem war Zverev auch noch hoffnungslos übermüdet.

Pirmin Clossé Sportredakteur. Folgen Ich folge

Spanische Nächte sind lang, für ihn aber waren sie es besonders. Um 4.30 Uhr und um 5.20 Uhr sei er in den Tagen vor dem Endspiel ins Bett gekommen, berichtete er hinterher. Und das nicht etwa, weil er sich ins Nachtleben gestürzt hätte. Schuld war die jeweils extrem späte Ansetzung seiner Viertel- und Halbfinalpartien, inklusive der langen Liste an Verpflichtungen, die nach so einem Match auf die Tennisprofis wartet.