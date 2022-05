Wie Ali gegen Frazier : „Der größte Kampf des Frauenboxens“

Im Duell der beiden erfolgreichsten Boxerinnen der Welt hat Katie Taylor in der Nacht zu Sonntag in New York Geschichte geschrieben. Die 35 Jahre alte Irin gewann im ausverkauften Madison Square Garden gegen Amanda Serrano aus Puerto Rico den ersten Hauptkampf zwischen zwei Frauen in der 140-jährigen Geschichte der legendären Arena.

Die 19.187 Zuschauer tobten, als Taylor auf die Ringseile sprang und ihre Freude herausschrie. Die notdürftig geflickte Platzwunde über ihrem rechten Auge zeugte von spektakulären zehn Runden, an deren Ende sie unumstrittene Weltmeisterin blieb.

Doch auch alle anderen Boxerinnen auf der Welt hatten gewonnen. „Schaut, was wir gerade getan haben!“, frohlockte eine ausgelaugte Taylor Minuten nach ihrem knappen Punktsieg gegen Serrano, durch den sie ihre Leichtgewichtstitel der Verbände WBA, WBC, IBF und WBO behält: „Wir haben den Madison Square Garden ausverkauft. Der größte Kampf in der Geschichte des Frauenboxens.“

Im Madison Square Garden fanden einige legendäre Boxkämpfe statt. Der wohl bekannteste ist das erste Duell zwischen Muhammad Ali und Joe Frazier aus dem Jahr 1971. Boxerinnen war ein Kampf in der bedeutenden Arena bisher allerdings nicht vergönnt gewesen.

Das Duell war weitgehend ausgeglichen. „Ich musste alles raushauen“, sagte Taylor danach. Die Olympiasiegerin von London 2012 und fünfmalige Amateurweltmeisterin ging in Runde fünf einmal zu Boden, fing sich aber wieder. Beide verabredeten noch im Ring einen Rückkampf.

„Lass es uns noch einmal machen, Amanda“, forderte Taylor ihr Konkurrentin auf. Serrano, die schon WM-Titel in sieben verschiedenen Gewichtsklassen hatte und deren bis dato einzige Niederlage aus dem Jahr 2012 rührte, war sofort dabei: „Wann immer sie will.“