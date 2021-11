Franz Wagner in der NBA : Der junge Deutsche mit dem hohen Basketball-IQ

Es gibt kein besseres Beispiel für die Schwierigkeiten eines jungen Basketballspielers, in den Vereinigten Staaten Fuß zu fassen, als der erste Auftritt von Dirk Nowitzki in der NBA. Weshalb er sich Jahre später noch lebhaft an diesen 5. Februar 1999 und an den Abstecher mit seinem neuen Klub nach Seattle erinnern konnte: „Es war eines der schlechtesten Spiele, das ich je abgeliefert habe.“

Vom eigenen Trainer als Riesentalent gehypt und von der Spielplan-Regie der Liga mit niemand anderem konfrontiert als Detlef Schrempf, dem bis dahin besten deutschen Basketball-Export im gegnerischen Team, landete an diesem Abend keiner seiner wenigen Würfe aus dem Feld im Korb. Die beiden mageren zwei Punkte holte er an der Freiwurflinie.