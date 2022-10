Frankfurt-Marathon : Die Grenzgängerin Laura Hottenrott

Deutsche Meisterin im Halbmarathon, deutsche Meisterin im Berglauf: Laura Hottenrott ist ein Multitalent. Beim Marathon in Frankfurt will sie nun ihre Spitzenzeit verbessern.

Eine Meldung, die anderen Läuferinnen Sorgenfalten auf die Stirn getrieben haben dürfte, sorgte bei Laura Hottenrott für Entzückung: „Die Strecke des Olympischen Marathons 2024 in Paris wurde veröffentlicht...und sie hat 438 Höhenmeter“, ließ Hottenrott ihre knapp 7000 Facebook-Anhänger Anfang Oktober wissen, gefolgt von zwei Herzsmileys. 438 Höhenmeter sind auf der Marathon-Distanz eine ganze Menge. Wenn Hottenrott am Sonntag bei der 39. Auflage des Frankfurt-Marathons an den Start geht, werden es 28 Meter sein.

Dass sie profilierte Strecken als Wettbewerbsvorteil verbuchen kann, liegt an einer ungewöhnlichen Kombination: Hottenrott, 30 Jahre alt und Läuferin beim PSV Grün-Weiß Kassel, ist nicht nur die aktuelle deutsche Meisterin im Halbmarathon auf der Straße, sie gewann zuletzt auch die deutsche Meisterschaft im Berglauf: „Es hat einen besonderen Reiz in der Natur zu laufen. Wir tragen Trail- statt Carbonschuhe, laufen ohne Tempomacher.“

Gewinn bei renommiertem Berglauf

Die Trail- und Berglaufszene wächst. Strecken über Geröll und Wurzeln erfordern neben Ausdauer auch Trittsicherheit und Stabilität, „den kompletten Läufer“ also, wie es der Deutsche Leichtathletikverband (DLV) formuliert. Dort ist der Sport seit den Achtzigerjahren angegliedert.

Im September gewann Hottenrott mit dem Schweizer Jungfrau-Marathon zum zweiten Mal nacheinander einen der renommiertesten Bergläufe, bekannt für seine Landschaft und die 1829 Höhenmeter. Sie überholte ihre kenianische Konkurrentin Esther Chesang erst kurz vor der Ziellinie. Den Sieg beschreibt sie als „Riesenerleichterung“: „Ich musste im Ziel heulen. Es war hart, aber ich habe gesehen, dass ich wieder an die Grenzen gehen kann.“

Diese Gewissheit hatte zuvor gefehlt. Den Start der einzigen deutschen Läuferin beim Marathon der Leichtathletik-WM im Juli in Eugene, USA, verhinderte eine Covid-19-Erkrankung. In den darauffolgenden Wochen kämpfte Hottenrott um ihre alte Form: „Ich hätte nicht gedacht, dass einen Corona so zurückwirft. Meine Leistungsfähigkeit war weg, die Blutwerte waren schlecht.“ Mit Unterstützung der Ärzte Andrew Lichtenthal vom DLV und Hans-Herbert Vater vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) gelang das Comeback.

Skeptikern, die bemängeln, Berglaufen sei aufgrund der Belastung der Gelenke und der exzentrischen – also nachgebenden – Muskelkontraktion beim Abwärtslauf kontraproduktiv für den Straßenlauf, erklärt die studierte Sportwissenschaftlerin: „Ich laufe nur Rennen, die bergauf gehen. Das passt auch zu meinem Laufstil mit hoher Frequenz.“ Wer eher einen Sprunglaufstil pflege, für den sei der Berglauf weniger geeignet.

„Achillesferse“ der Strecke

Hottenrotts Fokus liegt „weiterhin auf der Straße“. Am Freitag reist sie nach Frankfurt, aktuell weilt sie noch im italienischen Höhentrainingslager. Der Frankfurt-Marathon bedeutet ihr viel, sagt sie. Nicht nur aufgrund seines Prestiges als ältester Stadtmarathon Deutschlands und der geographischen Nähe zur Heimat der Kasslerin, sondern auch weil Hottenrott 2017 hier ihren allerersten Marathon gelaufen ist.

Besonders an die Mainzer Landstraße, nicht gerade für ihren architektonischen Charme bekannt, hat sie gute Erinnerungen: „Es geht immer nur gerade aus, man muss nichts mehr denken, da ziehen die Meter schnell vorbei.“ Bei Streckenkilometer 30 biegen die Läuferinnen auf die acht Kilometer lange, von den Veranstaltern als „Achillesferse“ identifizierte Straße ein. Hier will Hottenrott auch am Sonntag „ein bisschen zulegen, wenn der Wind gut steht“.

Als Ziel gibt sie an, in Frankfurt ihre Spitzenzeit von 2:28:02 Stunden verbessern zu wollen. Die lief sie im April 2021 in Enschede und stieß damit nicht nur in die Top-20 der ewigen deutschen Bestenliste im Marathon der Frauen vor, sondern unterbot auch die Olympianorm für Tokio 2021. Für einen Olympia-Startplatz hat es trotzdem nicht gereicht, drei andere waren noch schneller. Ein Novum: „Es war das erste Mal, dass eine Zeit von 2:28 nicht für Olympia gereicht hat“, sagt Hottenrott. „Ziemlich bitter“ sei das gewesen. Die hohe Leistungsdichte im Marathon-Kader der Frauen ist für sie „Freud und Leid zugleich“.

Für ihr letztes Rennen des Jahres in Frankfurt fühlt sie sich fit, sagt Hottenrott, das Training sei gut gelaufen. 160 bis 180 Kilometer pro Woche absolviert sie in der Vorbereitung, 14 Tage vor einem Rennen reduziert sie das Pensum. Die Trainingspläne schreibt ihr Trainer und Vater Kuno Hottenrott, ehemaliger Triathlon-Nationaltrainer und Professor für Trainingswissenschaften.

Mehr zum Thema 1/

Dass in Hottenrott eine Frau aus Nordhessen, einer Region, die nicht gerade für ihre Höhen bekannt ist, den deutschen Berglauf dominiert, ist bemerkenswert: „Ich kann zu Hause im Training schon 300 Höhenmeter konstant laufen, dann ist es aber auch zu Ende.“ Daher fährt sie zum Training in die Berge, sooft ihr Terminkalender es zulässt: Hottenrott hat im Februar ihre Promotion abgegeben, derzeit arbeitet sie als Dozentin an einer Berufsakademie in Baunatal.

Eine mögliche Förderung als Mitglied des Bundeskaders durch Bundeswehr oder Polizei lehnte Hottenrott ab: „Das passt einfach nicht zu mir“. Ihr großes Ziel ist der Marathon in Paris 2024. „Ein Kindheitstraum“, wie sie sagt. Im Frühjahr startet Hottenrott ihren ersten Anlauf. Dann will sie nicht nur die Olympianorm unterbieten, sondern dieses Mal am Ende des Qualifikationszeitraums auch eine der drei Schnellsten gewesen sein.