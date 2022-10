Vor dem Frankfurt-Marathon : Große Schritte im Leben von Filimon Abraham

Filimon Abraham kam als Flüchtling. Neben dem Training arbeitet er halbtags als Elektriker. Jetzt will er in die deutsche Spitze vorstoßen – obwohl er in Frankfurt erst seinen zweiten Marathon läuft.

Als er endlich am Ziel angekommen war, bekam Filimon Abraham Gänsehaut. Die Natur, die Berge, die Städte – all das hatte er schon mal gesehen. Auf Bildern und Videos. Doch die Schönheit, für die mancher Europäer in einem Leben im Überdruss längst blind geworden ist, hat auf ihn im ersten Moment ihre volle Wirkung entfaltet: „Es war erstaunlich. Ich dachte, das kann nicht wahr sein“, sagt Abraham heute.

Seinem Deutsch hört man noch an, dass er erst 2014 als Flüchtling aus Eritrea in die Bundesrepublik kam. Doch wer ihm zuhört, bekommt auch ein Gefühl dafür, wie groß die Schritte sind, die er seitdem gemacht hat: im Leben und im Laufen. 2020 erhielt Abraham die deutsche Staatsbürgerschaft. Beim Marathon in Frankfurt am Sonntag will er das erste Mal ein Rennen über die 42,195 Kilometer lange Strecke im Ziel beenden: für Deutschland.