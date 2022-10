72 Jahre alter Marathon-Läufer : „Es geht ums Überleben“

Aktualisiert am

Peter Schmit ist in allen 38 Ausgaben des Frankfurter Marathons gestartet. Im Interview erzählt er vom besonderen Glücksgefühl, einem Lauf mit fixierter Schulter – und warum Marathon eine Quälerei sein muss.

Herr Schmit, kennen Sie Haile Gebrselassie?

David Lindenfeld

Ja, natürlich. Das war ein guter Langstreckler und auch Marathonläufer aus Äthiopien.

Der zweimalige Olympiasieger hat der F.A.Z. mal gesagt: „Mein Körper muss schwitzen. Aber um richtig zu schwitzen, brauchst du ein richtiges Ziel. Ich kann einfach nicht zum Spaß laufen.“ Warum laufen Sie?

Das ist eine gute Frage, die ich mir noch nie gestellt habe. Ich bin als Kind schon gern gelaufen. Es hat richtig Spaß gemacht. Bei meinem ersten Marathon sind dann die Endorphinchen geflogen, die heute nicht mehr fliegen. Man hat immer mehr trainiert und sich gesteigert, bis man irgendwann an dem Punkt war, an dem das nur mit deutlich mehr Training noch möglich gewesen wäre. Da habe ich dann irgendwann die Reißleine gezogen und versucht, die Leistung so lange es geht zu halten. Mittlerweile bin ich 72. Von Jahr zu Jahr muss man Abstriche machen und wird langsamer. Das ist normal.