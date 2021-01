Und dann?

Es war sieben Uhr am Abend, ich habe verschiedene Smoking-Verleihe angerufen, zu einem sind wir danach hingefahren. Als Ali in der Tür stand, machte der Mitarbeiter ein Gesicht, als sei Jesus wieder aufgetaucht. Aber er hatte einen Smoking – und so sind wir ins Studio gefahren. Ich habe dann zwei, drei Filmrollen mit Ali im Smoking fotografiert, verschiedene Posen, er war super darin. Und als ich ihn wieder nach Hause bringen wollte, sagte er mir, er habe noch zwei Gewänder dabei, die ihm Präsident Mobutu geschenkt hatte. Natürlich habe ich ihn auch darin fotografiert. Dann zog er eine neue Trainingsjacke aus der Tasche, er liebte diese Trainingsjacke. Also: wieder Fotos. Und so ging es immer weiter. Am Ende hatte ich keine einzige Filmrolle mehr. Eine Stunde hat er mir damals gegeben, am Ende waren wir fast drei Stunden im Studio. Wie kann man diesen Menschen nicht lieben?





Sind Fotos früher bedeutender gewesen, weil heute beinahe jedes Ereignis in Echtzeit überall verfolgt werden kann?

Das Fernsehen macht den großen Unterschied. Noch Anfang der Sechziger gab es Zeitungen nur in Schwarz-Weiß. Genau wie das Fernsehen. Erst einige Magazine druckten allmählich in Farbe. Das war damals eine Sensation. Und es war die einzige Möglichkeit zu erfahren, wie Ali oder andere wirklich aussehen. Heute gibt es Dutzende unterschiedliche Kameraperspektiven, Slowmotion, Superslowmotion, jeder Schweißtropfen ist nach einem Treffer zu sehen. Das verändert den Menschen, weil er glaubt, alles schon einmal gesehen zu haben. Das besondere Foto verliert dadurch ein Stück weit seine Kraft.





Hat sich auch das Boxen in all den Jahren verändert?

Und wie! Boxen ist gigantisch geworden. Und zugleich ist die historische Bedeutung des Champions zurückgegangen. Früher gab es einen Weltmeister. Denjenigen, der den vorherigen besiegt hatte, der wiederum den vorherigen besiegt hatte. So konnte man in der Geschichte zurückgehen und landete irgendwann bei Joe Louis oder Max Schmeling. Heute gibt es verschiedene Weltmeister in verschiedenen Verbänden. Tyson Fury ist gerade Weltmeister der WBC, Anthony Joshua Weltmeister der IBO, IBF, WBA, WBO. Aber was ist das noch wert? So wie es nur einen Fußball-Weltmeister geben kann, einen Super-Bowl-Champion, sollte es auch nur einen Box-Weltmeister geben – alles andere ergibt keinen Sinn und schadet dem Sport.