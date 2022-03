Footballteam Frankfurt Galaxy : „Wir sind nicht nach zwei Jahren wieder weg“

Christopher Knower, Frankfurt Galaxy befindet sich in den Vorbereitungen auf die zweite Saison in der European League of Football (ELF), in der Premierensaison der Liga gewann die Mannschaft direkt den Titel. Der bisherige Mitbesitzer Alexander Korosek hat sich allerdings schon nach einem Jahr wieder verabschiedet, seit November sind Sie neuer Geschäftsführer. Wie kam es dazu?

Ich war bereits letzte Saison Teil des Teams, habe mich dort vor allem um den Bereich Sponsoring, Ticketing und Merchandising gekümmert. Alexander Korosek hat in einer schwierigen Zeit während der Corona-Pandemie gute Arbeit geleistet und vieles aufgebaut, aber nach einer Spielzeit entschieden, in eine andere Richtung zu gehen und sich voll und ganz auf sein zweites sportliches Projekt, die United Volleys, zu konzentrieren. Wie schwierig die Situation angesichts der Pandemie war, gerade im finanziellen Bereich, hatte sich allerdings schon vor der ersten Saison gezeigt.