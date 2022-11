American Football im Fokus : Die NFL und die Frage nach dem Risiko

Spieler, die am Boden liegen. Benebelt, bewusstlos. Spieler, die wie in Zeitlupe versuchen, wieder auf die Beine zu kommen. Die taumeln, fallen, auf allen vieren kriechen. Erwachsene Männer, die sich mit beiden Händen an den Kopf greifen, der von ihrem Helm nur unzureichend geschützt wird, das Gesicht schmerzverzerrt. Diese Bilder aus der National Football League (NFL) gehen um die Welt. Und mit der wachsenden internationalen Bekanntheit dieser Liga erreichen sie immer mehr Haushalte.

Jan Ehrhardt Sportredakteur.



An diesem Sonntag sendet die NFL sogar von Deutschland aus, in München lässt sie die Tampa Bay Buccaneers und die Seattle Seahawks gegeneinander antreten. Zehntausende werden im Stadion zusehen, weitere Zehntausende beim Public Viewing, ein großer deutscher Privatsender überträgt live im Free-TV und via Stream im Internet (15.30 Uhr bei Pro Sieben und ran.de). Es werden Bilder sein voller herausragender Athletik, voller taktischer und technischer Perfektion. Bilder, die begeistern und doch auch ein inhärentes Risiko schwerster Verletzungen transportieren. Bilder, die so zunehmend zum Problem werden für einen Sport, der längst nicht nur in den USA gespielt wird, dem Mutterland des American Football und dessen stärkster Liga, der NFL.