Vier Weltmeisterschaftsrennen, vier deutsche Siege. Nein, nicht im Eiskanal, nicht auf dem Schlitten oder im Bob. Nicht mal auf der Sommerrodelbahn. Sondern im japanischen Meer bei den Freiwasserwettbewerben der Schwimm-Weltmeisterschaften. Fukuoka, Japan, am Samstag. Weltmeisterin über zehn Kilometer: Leonie Beck. Fukuoka, Japan, am Sonntag. Weltmeister über zehn Kilometer: Florian Wellbrock. Fukuoka, Japan, am Dienstag. Weltmeisterin über fünf Kilometer: Leonie Beck. Weltmeister über zehn Kilometer: Florian Wellbrock.

Am Donnerstag findet noch ein Staffelwettbewerb statt. Es wäre wohl eine Überraschung, würden die Deutschen nicht auch noch die fünfte Goldmedaille aus dem Meer ziehen. Aber ob dieser „Sweep“ gelingt oder nicht: Die Art und Weise der Dominanz erinnert an die Medaillenspezialisten des Winters, Rodler und Bobfahrer, die mit einmaliger Infrastruktur und immensem Material-Know-how versuchen, die Konkurrenz auf Distanz zu halten, zumeist erfolgreich.