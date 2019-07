Dieses Meeting in Stockholm im April 2018 wird ihm noch länger in Erinnerung bleiben. Florian Wellbrock war in die Top-Ten-Bestenliste der 1500 Meter Freistil geschwommen. Vor allem aber war es der Moment, in dem ein gewisser @greg_palt seinen Instagram-Post zur Glanzleistung likte. Unter diesem Namen ist Olympiasieger Gregorio Paltrinieri auf der Plattform unterwegs. Und der hatte zuvor noch keine Notiz vom jungen Deutschen genommen, der zwar in Rio de Janeiro im Olympia-Finale mit dem Italiener kraulte, damals aber nur Statist für Paltrinieris Gold-Show war. Und nun hatte der angesehene Seriensieger auf der längsten Beckendistanz erstmals einen Post des 21-Jährigen gelikt. Im 21. Jahrhundert eine kaum zu überschätzende Währung. @flo.swim gefiel das.

Spätestens als Wellbrock Paltrinieri im Sommer 2018 im EM-Finale schlug, war er drin im Klub der Besten. Er mag die Aufmerksamkeit, die ihm seither als größtes Versprechen im deutschen Schwimmen zuteilwird. Er genießt die Anerkennung der Kollegen, die Akzeptanz unter den Playern, wie es der Hip-Hop-Fan Wellbrock vielleicht sagen würde. Derer, die er für ihre Leistungen, ihren Sportsgeist und ihre Coolness immer bewundert hat. Zu denen er gehören sollte, wie er früh für sich befand.