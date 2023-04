Seilspringen um 5.30 Uhr, danach in die Eistonne und abends Basketball. Unser Nachbar hat ein Fitnessstudio à la Real Madrid in seiner Garage. Wir müssen aufrüsten. Eine Glosse.

Wer morgens in die Eistonne springt, startet fit in den Tag. Hier sitzt Bastian Kurz vom FC Augsburg darin. (Symbolbild von 2015) Bild: dpa

Ein schönes Haus bei uns in der Nachbarschaft. Der alte Mann, der dort gewohnt hat, ist gestorben vor einer Weile, eine junge Familie ist eingezogen. Sanierung, Renovierung. Ist hübsch geworden, und nicht nur hübsch. Auch eine Art Sportparadies ist es geworden. In der Garage kein Auto, kein E-Bike, kein Rasenmäher, nicht einmal ein Lastenrad, obwohl sie sehr grün ist, die Gegend hier. Stattdessen ein Gym.

Ein liebevoll eingerichteter privater Fitnessraum. Hanteln, kurz und lang. Klimmzugstange, Zugseile, Boxsäcke, die passenden Handschuhe und was weiß ich noch alles. Spiegel natürlich. Ein Rocky-Plakat. Sage und schreibe um 5.30 Uhr geht der Hausherr täglich außer sonntags in seine Fitness-Garage. Seilspringen, eine Stunde Training. Danach, kaum zu glauben, aber wahr, steigt er, wie weiland der Herr Mertes­acker, in eine Eistonne, die er regelmäßig mit Eisblöcken auf die gewünschte Tiefsttemperatur herunterreguliert.

Aufgeweckter Start in den Tag

Eisbäder sollen ja sportbedingte Entzündungen und Mikrorisse in der Muskulatur lindern und kitten, Stoffwechsel und Immunsystem anregen und die Regeneration beschleunigen. Außerdem sollen sie wach machen, woran ich nicht den geringsten Zweifel habe. Jedenfalls kenne ich keinen, der morgens um halb sieben verschlafen aus der Eistonne steigt.

So beginnt der Hausherr aus der Nachbarschaft nach Eisbad und Gesundheitsfrühstück aufgeweckt seinen Arbeitstag. Abends pflegt er noch ein paar Dutzend Bälle in den Basketballkorb zu werfen, der an einem mächtigen fahrbaren Gestell samt wassergefüllten Rollen montiert ist, die fast so groß sind wie Autoreifen. Für die kleine Tochter kann der Korb von zehn Fuß, sprich 3,05 Metern, so weit heruntergekurbelt werden, dass auch sie schon das erhabene Gefühl verspüren kann, wenn ein Ball im Netz versinkt.

Man muss nicht drumherum reden. Nachbarschaft ist auch Konkurrenzkampf. Größeres Auto, schönerer Zaun, mehr Fitness. Jetzt, da Real Madrid nebenan eingezogen ist, bleibt uns nichts übrig, als aufzurüsten. Sportlich. Grundausrüstung immerhin ist vorhanden. Zwei Damenhanteln zu je zwei Kilo von Aldi, ein Boule-Set im Keller sowie eine Dartscheibe, allerdings ohne Pfeile, die sind seit Längerem nicht mehr aufzufinden.

Was wollen wir nun anschaffen? Das ist die Frage. Langhanteln sind zu lang, Klimmzüge zu schwer, Boxen ist zu anstrengend. Vielleicht einen Funkwecker, der uns täglich um fünf Uhr dreißig weckt oder besser gleich um fünf? Oder vielleicht eine Eistonne, mindestens doppelt so groß wie die vom Nachbar? Wir sind allerdings ein wenig kälteempfindlich. Vielleicht fangen wir erst mal mit einer Sauna an.