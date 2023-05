Eigentlich hat Hans Schuck das alles seiner Tochter zu verdanken. Schuck stand auf dem Sportplatz in Bruchköbel, rote Bahn, Tribünen. Neben ihm der Leichtathletiktrainer seiner Tochter, sie war damals neun. Sie lief sich ein, ein paar Steigerungen. Der Trainer sagte: „Die ist gut“, so etwas in der Art, ganz genau kann Schuck sich nicht erinnern. Und dann: „Und du, was machst du?“

Ja, was war mit ihm? Schuck war 39, Briefträger und hat sein Leben lang im Postsportverein Fußball gespielt. Aber er wusste: Er konnte schnell laufen. Herausgefunden hatte er das 1963, mit 20 bei der Heeresmeisterschaft der Bundeswehr in Koblenz. Schuck saß auf der vierten Bahn im Startblock. Er hatte keine Spikes an, nur die alten schwarzen Turnschuhe von der Bundeswehr. Er lief 400 Meter in 50,4 Sekunden, wurde Vierter. „Trocken“, sagt Schuck. Er meint: untrainiert.