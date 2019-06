Tennis : Federer gewinnt zum zehnten Mal in Halle

Roger Federer gewinnt zum zehnten Mal das Rasentennisturnier in Halle. Selbst in der langen Karriere des Schweizers bedeutet dieser Titel etwas Besonderes.

Roger Federer hob beide Arme zum Jubel und winkte strahlend ins Publikum: Der König von Halle ließ sich beim besonderen Jubiläum in seinem deutschen „Wohnzimmer“ ausgiebig feiern. Durch das 7:6 (7:2), 6:1 gegen den Belgier David Goffin siegte der Schweizer Tennis-Maestro in Ostwestfalen zum zehnten Mal - dies war ihm zuvor noch bei keinem Turnier gelungen. Nach 1:23 Stunden verwandelte der 37-Jährige seinen ersten Matchball.

Gleichzeitig ist Federer durch seinen Sieg bei den Noventi Open der älteste Spieler seit Ken Rosewall, der auf der ATP-Tour einen Titel gewinnt. Die australische Legende hatte 1977 in Hongkong im Alter von 43 Jahren triumphiert. Mit viel Rückenwind kann der Schweizer Altmeister nun im Rasen-Mekka von Wimbledon (ab 1. Juli) um seinen neunten Titel kämpfen.

Für Federer erwies sich sein Lieblingsturnier in Halle abermals als Wohlfühloase, in Ostwestfalen ist er Liebling der Massen. Das bekam auch Goffin, der im Viertelfinale Deutschlands Spitzenspieler Alexander Zverev bezwungen hatte, deutlich zu spüren. „Man hat das Gefühl, dass wenn es wichtig wird, geht es bei dir so ein bisschen abwärts, also im guten Sinne wie beim Fahrrad fahren, und beim Gegner so ein bisschen aufwärts“, erklärte Federer seinen lautstarken „Heimvorteil“.