Deutsche Fechterin erfolgreich : Gold für Leonie Ebert mit dem Florett

Zum Auftakt der Fecht-EM gewinnt Leonie Ebert den Titel mit dem Florett. Die 22-Jährige tritt so überzeugend auf, dass selbst italienische Florett-Legenden die Waffen strecken müssen.

„Danke Antalya“ war der einzige Kommentar, den Leonie Ebert auf ihrem Instagram-Kanal versendete, versehen mit einem Herzchen und dem dezenten Hinweis: „European Champion!!!“. Ihr Glück hatte sich aber so in ihrem Gesicht eingeprägt, dass sie auf allen vier Fotos das gleiche strahlende Lächeln zeigte. Und dazu hatte sie ja auch allen Grund.

Leonie Ebert hat zum Auftakt der Fecht-Europameisterschaften in Antalya die Goldmedaille mit dem Florett gewonnen. Die 22-Jährige vom Future Team Werbach gewann am Freitagabend das Finale gegen die zweimalige Weltmeisterin Arianna Errigo aus Italien mit 15:11. Zuvor hatte sie schon deren Teamkollegin, die große Alice Volpi mit 15:9 ausgeschaltet, an der sie noch bei den Olympischen Spielen von Tokio knapp gescheitert war.

Nach perfekter Vorrunde schon an Platz eins gesetzt, war die junge, dynamische Leonie Ebert in ihren EM-Gefechten nicht aufzuhalten. Keine ihrer Gegnerinnen brachte sie auch nur annähernd aus dem Konzept, was sich an den herausragenden Resultaten ablesen ließ: bis zum Finale gewann Ebert stets deutlich, gestattete ihren Kontrahentinnen nur einstellige Trefferzahlen – Anna Poltz (Ungarn) und Olivia Wohlgemuth (Österreich) demontierte sie jeweils 15:6, die Britin Carolina Stutchbury im Viertelfinale 15:9.

Multibegabte Sportlerin

Ballett, Leichtathletik, Tennis, Schwimmen – Leonie Ebert ist eine multibegabte Sportlerin, beim Fechten ist sie hängen geblieben. Bei den Olympischen Spielen in Tokio 2021 war sie die einzige deutsche Teilnehmerin in allen Waffengattungen. Dabei schlug sich die junge Fränkin gut, traf allerdings schon im Achtelfinale auf Alice Volpi und unterlag 13:15.

Diesmal war Volpi keine Gegnerin für Ebert, die sie mit 15:9 auf der Planche stehen ließ. Die zweifache Europameisterin Arianna Errigo führte dann im Finale zwar mit 3:0, Ebert konnte den Rückstand aber bis zur Mitte des Gefechts wenden. Errigo musste dann einem wachsenden Rückstand hinterher jagen – letztlich vergeblich. Am Ende hatte sich die Schülerin des italienischen Bundestrainers Giovanni Bortolaso nervenstark und verdient gegen ihre 34 Jahre alte Kontrahentin durchgesetzt.

„Leonie war von Beginn an extrem fokussiert“, lobte Sven Ressel, der Sportdirektor des Deutschen Fechter-Bundes (DFeB): „Klaren Siegen in der Vorrunde folgten souveräne Gefechte in der Direktausscheidung“, analysierte er. Das Gold habe sie sich absolut verdient. Für die vielversprechende Leonie Ebert war das EM-Sieg der größte Erfolg ihrer noch jungen Florett-Karriere. Schon 2017 hatte sie mit dem Team einmal Bronze gewonnen.

Auch Eberts Teamkollegin Anne Sauer konnte sich ungefährdet bis ins Viertelfinale durchkämpfen. Erst Volpi bremste Sauer dann im Viertelfinale aus – die 31jährige Sportsoldatin, der im April in Belgrad der erste Weltcup-Sieg ihrer Karriere gelungen war, belegte somit den fünften Platz. „Auch Anne war klasse drauf“, würdigte Ressel ihre Vorstellung: „Leider traf sie im Viertelfinale auf die Weltranglistenzweite und verlor knapp.“

Kein Erfolg für die Säbelherren

Die Säbelherren um Matyas Szabo blieben unterdessen im Einzel ohne Medaille. Szabo, der einzige aus dem legendären Dormagener Weltmeister-Team um Max Hartung, der seine Karriere noch nicht beendet hat, gelang nach makelloser Vorrunde zunächst ein überlegener 15:5-Sieg gegen Piotr Szczepanik (Polen).

In der zweiten Runde traf er dann aber leider auf den späteren Europameister Sandro Bazadze aus Georgien, dem er in einem engen Match knapp mit 13:15 unterlag. Somit blieb Szabo auf dem 17. Rang hängen. Doch das Florett-Gold für Ebert überstrahlte an diesem EM-Auftakttag den kleinen Säbel-Dämpfer.