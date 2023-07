Im Mannheimer Rhein-Neckar-Stadion kennt jeder, wirklich jeder Patrick Thomas. Kinder wollen Autogramme, Jugendliche Selfies, beidem kommt er gut gelaunt und gerne nach. Und auch die Erwachsenen auf den Tribünen sind sich einig, dass er ein Großer ist, ein ganz Großer sogar, vielleicht noch besser als sein Vater Dieter, der ihrer Meinung nach der Größte war, auch wenn das natürlich schwer zu vergleichen sei, weil sich der Sport doch deutlich verändert habe in den vergangenen Jahrzehnten.

Patrick Thomas spielt Faustball und ist, das lässt sich ganz ohne Übertreibung sagen, der aktuell herausragende Spieler. Weltweit. Er ist einer, der durch seine Kraft, seine Athletik, das gesamte Spiel auf ein neues Level gehoben hat. Einer, der den Ball mit seiner bloßen Faust problemlos auf mehr als 100 Kilometer pro Stunde beschleunigen kann und sich doch, trotz seiner 1,99 Meter Körpergröße, eine bemerkenswerte Beweglichkeit und Schnellkraft bewahrt hat. In dieser Kombination sucht man diese Qualitäten andernorts vergebens. Mit der deutschen Nationalmannschaft hat er in den vergangenen Jahren nahezu jeden Titel gewonnen. Mit seinem Verein, dem TSV Pfungstadt aus Hessen, war das ähnlich. Patrick Thomas, 31 Jahre alt, ist ein absoluter Ausnahmeathlet. Einer, der sein ganzes Leben diesem einen, „seinem“ Sport verschrieben hat. Und doch wird aus ihm, wenn er das Rhein-Neckar-Stadion verlässt und damit die Faustball-Welt, die in dieser Woche ihre Zelte für die Weltmeisterschaft in Mannheim aufgeschlagen hat, ein ganz normaler Mensch. Job, Freundin, Familie. Keine Autogramme mehr, keine Selfies, überhaupt: kaum Wiedererkennung.