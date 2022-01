Faszination Radcross : Radelnde Rabauken bei Eiseskälte im Matsch

Mancher wird sagen: Die spinnen, die Belgier und Niederländer. Stehen zu Tausenden bei Eiseskälte hinter Gittern und Absperrbändern, umfassen mit klammen Fingern ihre Bierflaschen und schauen Radsportlern zu, die sich auf offenen Feldern durch den Matsch wühlen, nach Stürzen nicht selten auch suhlen. Die sich auf einem Rundkurs knöcheltief über Gras und Beton, durch Schlamm und Sand kämpfen und, wenn sie steckenbleiben oder um Treppen zu überwinden, ihr Rad schultern und losrennen.

Radcross (international meist Cyclocross genannt) ist die Velo-Wintersportvariante. Eine in der belgischen und niederländischen Radkultur tief verwurzelte. Kein Wunder, dass deren Athleten und Athletinnen die wichtigen Titel meist unter sich ausmachen. Wenn es darum geht, kurz und heftig in die Pedale zu treten, Zweikämpfe in Serie zu führen, eine ungemeine Radbeherrschung zu haben und den ständigen Mix aus Sprint und Stopp auszuhalten – die Rennen dauern in der Regel etwa eine Stunde.