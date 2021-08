Schlimmer Radsport-Unfall : Die erstaunliche Rückkehr des Fabio Jakobsen

Es ist eine besondere Geschichte, die sich in diesen Tagen bei der Vuelta in Spanien abspielt. Das Comeback eines Radprofis, des Niederländers Fabio Jakobsen, der vor einem Jahr noch lebensgefährlich verletzt war – und nun bereits zwei Etappen bei der Vuelta gewann, zuletzt am Samstag, am Sonntag siegte der Italiener Damiano Caruso.

Jakobsen war bei der Polen-Rundfahrt in Katowice schwer gestürzt. Sein Leben hing am seidenen Faden, seine Karriere schien beendet. „Vor einem Jahr lag ich noch auf einer Trage im Flugzeug, das mich von Polen nach Hause brachte“, sagte er. „Wer hätte damals daran geglaubt, dass ich ein Jahr später die Vuelta fahre?“ Jetzt fährt er nicht nur mit. Er siegt sogar. Und er ist auf bestem Wege, einer der weltbesten Sprinter zu werden.

„Ich bin überglücklich, hier gewonnen zu haben“, sagte Jakobsen nach seinem Tageserfolg auf der achten Etappe. „Ich war heute der Schnellste, und ich habe meinen Sprint auch pünktlich gestartet. Zweimal bei dieser Vuelta habe ich zu spät begonnen und wurde jeweils Zweiter. Dieses Mal habe ich den richtigen Zeitpunkt erwischt und konnte voll durchziehen. Beim Sprinten geht es um Kraft, Geschwindigkeit und Timing.“

Ein großes Durcheinander

So erklärte er seinen Coup. Jakobsen hatte zuvor einige bange Momente überstehen müssen. Auf den letzten Kilometern verlor er zunächst das Hinterrad seiner Anfahrer. Der „Zug“ von Deceuninck-Quick-Step war auch personell nicht so stark vertreten wie gewohnt. Der Gegenwind im Finale hatte eine Menge Kraft gekostet.

Zahlreiche reduzierte Sprintzüge schossen immer wieder an die Spitze und sorgten für ein großes Durcheinander. Jakobsen aber behielt die Nerven. Er eröffnete als Erster den Sprint, hielt erst den Franzosen Arnaud Démare auf Distanz. Danach behauptete er sich gegen seinen stark aufkommenden Hauptrivalen bei dieser Vuelta, den ebenfalls zweimaligen Etappensieger Jasper Philipsen aus Belgien.

„Wir wussten, dass er schnell ist, aber wir wussten nicht, wie stark er ist“, erzählte im Ziel Jakobsens sportlicher Leiter Wilfried Peeters. Zufrieden durfte er konstatieren: Sein Fahrer hat nicht nur seine Explosivität wiedergefunden. Er besitzt auch das Durchhaltevermögen für lange Sprints. Am wichtigsten ist aber wohl: Mental hat Jakobsen den fürchterlichen Unfall in Polen offenbar so gut verarbeitet, dass nun keine Angst, kein Zögern, keinerlei psychische Beeinträchtigung im Rennen zu bemerken war.

Über seine Rehabilitation spricht Jakobsen wenig. Aber Geist und Körper halten den Anforderungen des Radsports wieder stand. Als Sprinter lebe man extrem vom Selbstbewusstsein, betonte Marcel Kittel, Deutschlands Topsprinter des vergangenen Jahrzehnts, kürzlich in einem Interview mit dem Magazin Tour. „Ist das Selbstbewusstsein nicht mehr da, bist du auch nicht mehr da. Du gehst da auch als Mensch verloren.“

So schilderte der Thüringer die Tiefen, die er selbst einst erlebte und die seinen frühzeitigen Abschied vom Radsport mit verursachten. Umso höher ist Jakobsens Leistung einzustufen. Wie der junge Niederländer sich im Getümmel des Sprintfinals verhielt, sah souverän aus. Er knüpft da an, wo er vor zwei Jahren aufgehört hatte. Bei seinem Grand-Tour-Debüt bei der Vuelta 2019 holte Jakobsen ebenfalls zwei Etappensiege, bezwang am letzten Tag in Madrid Sam Bennett. Der Ire wechselte Wochen später zu Quick Step, wurde Jakobsen in der Hierarchie der Sprinter vor die Nase gesetzt.

Bennett war im letzten Jahr auch der Sprinter bei der Tour, errang zwei Etappenerfolge, während Jakobsen zur Polen-Rundfahrt geschickt wurde. Inzwischen sind die Karten im Rennstall neu gemischt. Bennett kehrt nach einem Streit mit Teamboss Patrick Lefevere zu Bora-hansgrohe zurück. Er wurde in Frankreich in diesem Sommer phänomenal von Mark Cavendish vertreten.

Dem Briten gelangen vier Etappensiege bei der Tour. Die Vertragsverhandlungen mit ihm ziehen sich aber in die Länge. „Wir wollen Mark im Team. Er sollte aber seinen Marktwert angesichts der Tour-Erfolge nicht überschätzen“, sagte Noch-Arbeitgeber Lefevere. Jeder Sieg von Jakobsen stärkt beim aktuellen Gehaltspoker nun die Position des Rennstallbosses.

Zu den insgesamt 50 Saisonsiegen des Rennstalls trug Bennett bis zu seiner Ausmusterung sieben Erfolge bei. Cavendish brachte es seit seinem Comeback im April auf neun Siege. Jakobsen, der behutsam an den Rennbetrieb herangeführt wurde, sorgte für vier Erfolge. Momentan erlebt der 24-Jährige eine glückliche Phase. Seine Landsleute trauen ihm nun sogar zu, Ende September in Belgien Weltmeister zu werden. Der Parcours weist zwar kleinere Anstiege und auch Kopfsteinpflasterpassagen auf, ist also ein Klassikerkurs. Das Regenbogentrikot wäre die Krönung einer jetzt schon märchenhaft anmutenden Geschichte.