Schmutzlers Darts-WM : „Das war ein toller Auftritt von ihm“

Schüler Fabian Schmutzler verliert in der ersten Runde der Darts-WM. Die Enttäuschung verfliegt schnell. Und noch ist das Abenteuer in London trotz des Ausscheidens für den 16-Jährigen nicht vorbei.

Ende. Aus. Vorbei? Mitnichten. „Ich habe hier viel gelernt“, sagt Fabian Schmutzler nach seinem Aus in der ersten Runde der Darts-WM. „Und ich bin mir sicher, dass ich künftig von diesen Erfahrungen profitieren werde. Das werde ich mitnehmen und hoffentlich dazu nutzen, dass mein Spiel noch besser wird.“

Michael Wittershagen Zuständig für den Sport in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

16 Jahre und 57 Tage war er alt, als er am Donnerstagabend die Bühne im Alexander Palace betrat, der zweitjüngste Spieler in der Geschichte der Darts-Weltmeisterschaften, und sogar in England, der Wiege dieses Sports, war sein Name auf ein einmal ein Begriff. Auch wenn er nicht jedem fehlerlos über die Lippen ging. Vor seinem Match gegen den Engländer Ryan Meikle wurde er vorgestellt als: „Fäbiän Schmatzler“.

0:3 hieß es nach nicht einmal einer Dreiviertelstunde aus der Sicht von Fabian Schmutzler, der gegen Meikle nur drei von neun Legs gewinnen konnte, dem Teenager aus Frankfurt war seine Nervosität auf der großen Bühne deutlich anzumerken. Genau wie seine Begeisterung für das, was er dort erleben durfte. Als er die Doppel-18 traf und sein erstes Leg gewann, ballte er die Faust, und im Publikum jubelten seine Eltern. „Wir sind gefasst, wir haben das alles super verarbeitet. Er hat super gespielt“, sagt seine Mutter Pina Schmutzler am Freitagmorgen der F.A.Z.: „Das war ein toller Auftritt von ihm.“

Und doch spürte Fabian Schmutzler im ersten Moment nach der Partie auch Enttäuschung. Mal traf er die 5, mal die 1, obwohl er die 20 anvisiert hatte. Er machte Fehler auf die Doppel und scheiterte vor allem daran, dass sein Gegner konstanter spielte. „Heuten Morgen geht es wieder, Fabian in bester Laune. Wir sind bereit, London zu erkunden.“

Der Weihnachtsmarkt im Hyde Park, ein paar Sehenswürdigkeiten, ein paar Souvenirs – das steht auf dem Plan für die letzten Stunden in Englands Hauptstadt. „Wir sind auf der Suche nach einem Hologramm von London“, sagt Pina Schmutzler: „Fabian sammelt Hologramme.“ Am Abend wollte er sich vielleicht noch von der WM verabschieden – als Zuschauer im Alexander Palace.

Am Samstag fliegen die Schmutzlers zurück nach Frankfurt, und schon am Montag sitzt Fabian Schmutzler wieder im Klassenraum eines Frankfurter Gymnasiums. „Ich hoffe einfach, dass es genauso ist wie vorher. Dass sich da nichts ändert. Dass man den einen oder anderen Spruch macht, ist klar, aber letztendlich hoffe ich, dass ich so behandelt werde wie vorher auch“, sagte er in einem Interview mit Sport1.

Mehr zum Thema 1/

Die Followerzahl seines Instagram-Profils hat sich innerhalb weniger Tage beinahe verdreifacht – auf inzwischen immerhin 8500 Menschen. Aber das spielt für ihn keine Rolle. Denn auch wenn diese WM ein einmaliges Abenteuer bleibt, Fabian Schmutzler weiß längst, was er einmal werden will: Lehrer für die Fächer Latein und Chemie.