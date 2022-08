Expedition Himalaya : Wann ist der richtige Zeitpunkt für einen Gipfelsturm?

„Wer schnell sein will, muss langsam machen“: Dieses Motto führt sich Benedikt Böhm in diesen Tagen immer wieder vor Augen – zwangsweise. Seit vergangenen Dienstag halten sich der 45 Jahre alte Speed-Bergsteiger aus München und seine drei Begleiter nun im Basecamp knapp 3000 Meter unterhalb des Gipfels des Himlung Himal an der nepalesisch-chinesischen Grenze auf.

Nach einer mehrtägigen Wanderung durch den Regenwald und einem Besuch im Chitwan-Nationalpark wollen sie von dort aus schon bald mit einer spektakulären Tour den Höhepunkt ihrer „Expedition Himalaya“ bestreiten: Innerhalb von acht Stunden soll der 7126 Meter hohe Gipfel des Himlung Himal erklommen werden, um von dort aus auf Skiern direkt wieder hinab ins Basecamp zu jagen.

„Der Berg rückt etwas mehr in die Ferne“

Nach dem Einrichten von Schlafplätzen und Verpflegungsstationen sowie der notwendigen Akklimatisierung an die zum Teil widrigen Gegebenheiten ab einer Höhe von etwa 4000 Metern sind Böhm und seine Crew nun eigentlich bereit für den finalen Aufstieg. Doch die Bedingungen sind derzeit noch nicht ideal, das Wetter zu schlecht und die Voraussagen zu ungewiss. Geduld ist angesagt.

„Natürlich kommt da manchmal schon etwas die Frustration durch, wenn du zum Gipfel guckst und den im Nebel wieder nicht siehst. Gefühlt rückt der Berg dann mit jedem Tag etwas mehr in die Ferne“, sagt Böhm in einer Sprachnachricht an die F.A.Z. Der Speed-Bergsteiger und seine Crew haben ein enges Zeitfenster: Maximal bis zum 5. September können sie im Basecamp bleiben, danach muss der Abstieg angetreten werden – egal, ob sie es auf den Gipfel geschafft haben oder nicht.

Doch Böhm weiß: Wird ein Gipfel zum falschen Zeitpunkt anvisiert oder die Bergwanderung ohne die notwendigen Vorbereitungen begonnen, kann es schnell lebensgefährlich werden – egal ob im Himalaya oder auch in den Alpen. So hat die Südtiroler Bergsteiger-Legende Luis Trenker bereits 1931 die „Zehn Gebote des Bergsteigens“ formuliert, die heute noch aktuell sind. Und auch der österreichische Bundesverband Bergrettung gibt auf seiner Website Tipps zusammengestellt, die Profis wie Anfänger unbedingt beachten sollten, bevor sie eine Bergtour starten.

So sollte unter anderem jede Wanderung in die Berge gut vorbereitet werden – sei sie auch noch so kurz und nicht wirklich anspruchsvoll. Denn die Bedingungen können sich in den Bergen innerhalb weniger Minuten ändern – das Wetter kann umschlagen, Wege könnten nach vorherigen Unwettern plötzlich unpassierbar oder die eigene Kraft könnte einem plötzlich ausgehen. Eine Karte zur Orientierung, ein aufgeladenes Mobiltelefon mit einer Karten- oder Wander-App, eine Lampe, Regenschutz, und ausreichend Verpflegung sollte man immer dabei haben. Wer sich alleine auf den Weg macht, sollte zudem vor und nach der Tour unbedingt jemanden darüber informieren.

Zu einer guten Planung gehören darüber hinaus die Einschätzung der Wetterlage und des eigenen Könnens. Wenn es im Tal bewölkt oder gar regnerisch ist, kann es ab einer gewissen Höhe schneien und eiskalt werden und damit die Gefahr einer Lawine steigen. Wer in einen Wetterumsturz gerät, sollte schnell Schutz suchen, da Nässe und Kälte zu einem Leistungseinbruch führen können. Generell sollte man die eigene Leistungsfähigkeit realistisch einschätzen, ausreichend essen und trinken und es gerade als Anfänger langsam angehen lassen. Laut der österreichischen Bergrettung zählen „Übermüdung, Erschöpfung und Überforderung“ zu den häufigsten Unfallursachen.

Sollte es dennoch zu einem Notfall kommen, haben die Bergretter aus Südtirol folgende Hinweise parat: „Ruhe bewahren, Erste Hilfe leisten und Verletzte sichern, Notruf wählen“. Zudem sollte das Mobiltelefon nur sparsam genutzt werden, um den Akku zu sparen.

Und wenn es nicht anders geht, muss die Tour auf den Berg eben verschoben werden. Speed-Bergsteiger Böhm kennt das – und gibt abschließend noch einen Tipp, um zu viel Frust zu vermeiden: „Es tut immer gut, sich zu bewegen und abzulenken statt grummelnd herumzusitzen.“ Ihm helfe zum Beispiel immer ein ausgedehnter Spaziergang oder – wenn es denn eine gibt – ein Besuch in der Sauna. Im Basecamp haben sich er und seine Crew mangels Wellness-Bereich die Zeit unterdessen anderweitig vertrieben: „Wir haben das Lager aufgeräumt und im näheren Umkreis eine Menge Müll eingesammelt.“