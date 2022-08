Expedition Himalaya : „In den Bergen habe ich eigentlich niemals Angst“

Auf dem Gipfel: Benedikt Böhm steigt Berge am liebsten so schnell wie möglich hinauf – und fährt sie noch schneller wieder herunter. Bild: Dynafit

Es gibt nicht viele Menschen, die sich auf dem „Dach der Welt“ so gut auskennen wie Prakash Sperpa. Regelmäßig klettert der 29 Jahre alte Mann aus Nepal auf die höchsten Gipfel, die das Himalaya-Gebirge zu bieten hat. 6000 Meter, 7000 Meter, 8000 Meter über dem Meeresspiegel – und dabei heftige Sonneneinstrahlung, starke Winde und plötzliche Wetterumschwünge. Der zertifizierte Bergführer, der seit einiger Zeit sein eigenes Unternehmen führt, ist einige Widrigkeiten gewohnt. Eine Expedition, wie jene, die Sherpa nun mit Benedikt Böhm angehen will, ist aber auch für den erfahrenen Nepalesen eine gänzlich neue Erfahrung.

Innerhalb von acht Stunden wollen der 44 Jahre alte Speed-Bergsteiger Böhm und Prakash Sherpa gemeinsam mit ihren beiden Begleitern in den kommenden Tagen den 7126 Meter hohen Himlung Himal an der Grenze zu China erklimmen – und direkt mit Skiern wieder hinunterfahren. Ein Trip, der den Körper und die Psyche an die Belastungsgrenze bringen wird und Prakash Sherpa großen Respekt abverlangt. „In den Bergen habe ich eigentlich niemals Angst“, sagt Sherpa, angesprochen auf die Gefahren, die er bei der Expedition im Himalaya-Gebirge vor Augen hat. „Aber ich bin kein professioneller Skifahrer, das wird also schon etwas aufregend.“

Um die Gefahren für sich selbst und andere so klein wie möglich zu halten, haben Sherpa und Böhm den Weg zum Gipfel des Himlung Himal penibel geplant. So wurde die Route für die wenige Stunden dauernde High-Speed-Tour ins kleinste Detail ausgearbeitet und studiert. Alle Teilnehmer der Expedition haben in den vergangenen Wochen Angstkarten skizziert und auf diesen festgehalten, an welchen Stellen der Route sie sich unwohl und unsicher fühlen könnten. Diese Karten wurden dann miteinander verglichen und über die einzelnen Passagen diskutiert. So sollen Ängste schon im Vorhinein gemindert und der Zusammenhalt im Team gestärkt werden.

„Wenn du solche Dinge planst und erlebst und zusammen in solche Risikozonen wie dem Himalaya steigst, dann ist es mir wichtig, dass man die gleichen Werte teilt“, sagt Böhm über seinen Begleiter Sherpa. Gerade wenn das Tempo so hoch ist und die Konzentration über Stunden aufrecht erhalten bleiben muss, müsse man sich hundertprozentig aufeinander verlassen können. „Und da bin ich mir beim Prakash sicher“, sagt Böhm. Ein Partner, der lediglich professionell „sein Ding“ durchziehe und von dem man im Nachhinein nie wieder etwas höre, sei bei ihm fehl am Platz.

„Wenn ich mit Prakash unterwegs bin, hat der immer ein Strahlen in den Augen. Er erinnert mich ein wenig an mich früher“, sagt der Skibergsteiger aus Bayern. Er wolle dabei helfen, im Himalaya den „Staffelstab an die Locals“ zu übergeben. Die seien lange Zeit nur Helfer der Bergtouristen aus Europa, Amerika und Australien gewesen und sollten ihre eigenen Träume und Visionen entwickeln – in Sachen Bergsteigen, aber auch für das Leben überhaupt, sagt Böhm.

Auch Sherpa äußert sich begeistert über den Deutschen. Dieser sei für ihn eine Inspiration, seit er ihn erstmals bei einem seiner Ski-Abenteuer beobachtet habe. „Ich bin zutiefst beeindruckt und fühle mich geehrt, dass ich in meinem Heimatland an der Seite von einem Extremsportler wie Benedikt Böhm dabei sein darf. Unsere Expedition ist in ihrer Form wirklich einzigartig“, sagt er.

Sherpa erklärt, welche persönliche Mission er bei der Expedition verfolgt: „Ich möchte zeigen, dass wir Sherpas nicht nur dazu da sind, Bergsteiger auf 8000 Meter zu bringen. Wir können sowohl an echten Abenteuern wie dieser Speed-Besteigung teilhaben, aber wir wollen auch unser wunderschönes Land und die Vielfalt des Lebens zeigen.“ Er verweist auf den Beginn der Expedition Himalaya, als sich Böhm und seine Crew unter anderem im Chitwan-Nationalpark im Rahmen eines WWF-Projektes über den Schutz von Tigern, Bären, Elefanten und vielen anderen Tieren informierten.

Dennoch seien die Berge und vor allem das Hochgebirge selbstverständlich die Umgebung, in der er sich am wohlsten fühle, sagt Sherpa. Beim Gedanken an den Ausblick, den man bei strahlendem Sonnenschein von einem Gipfel habe, werde er regelmäßig melancholisch. Auf seinem Instagram-Profil schreibt er: „Unsere Faszination für die Berge lehrt uns, dass nicht alle Dinge auf der Welt rational erklärt werden können.“