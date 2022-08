Expedition Himalaya : Eine Schlammlawine und ein wenig Luxus

Bis zur ersten ungewollten Unterbrechung dauert es nicht lange: „Wir sind gerade fünf Minuten auf der Straße und schon es geht los.“ Benedikt Böhm steht auf einer schlammigen Straße in Nepal und zeigt in Richtung eines Erdrutsches, der dem Bergsteiger und seinem Team die Weiterfahrt im Geländewagen unmöglich macht. Tags zuvor habe es geregnet „wie verrückt“, das habe ihn schon ein wenig beunruhigt.

Böhm nimmt die Zwangspause dennoch mit Humor. „Willkommen zur Expedition Himalaya“, sagt der 45 Jahre alte Münchner und lacht in die Kamera. Seine Sorge, die Blockade könne ihn und sein Team fünf Stunden kosten, wird allerdings recht schnell ausgeräumt. Eine Stunde, dann sei die Straße wieder frei, beschwichtigt ein Nepalese, der wie einige andere sich bereits daran gemacht hat, das Hindernis zu beseitigen. Tatsächlich hat ein Bagger Schlamm und Steine wenig später weggeräumt und der Weg Richtung Himlung Himal ist wieder frei.

Der Gipfel dieses 7126 Meter hohen Bergs ist das Ziel der Expeditionsgruppe um Böhm, doch schon während der Fahrt im Geländewagen wird deutlich, dass das Abenteuer nicht erst am Fuß des Himlung beginnt. Und so geht es weiter über die ruckelige Straße, die immer wieder von Bächen durchzogen wird und sich an steilen Hängen vorbei in Richtung Koto windet. Als das Team am vergangenen Samstag in dem kleinen Dorf aus dem Auto steigt, überwiegt die Erleichterung: „Wir hatten Glück. Alles ist gut gegangen.“ Trotz des Regens.

Doch mit der Ankunft in Koto ist für Böhm, seinen Begleiter Prakash Sherpa sowie die Kameraleute Alessandro d'Emilia und Luca Junior nach zwei Tagen im Auto nur der erste Abschnitt der Expedition geschafft. Ab hier heißt es: Auto stehen lassen und zu Fuß weiter in Richtung Himlung Himal. Zwei Tage dauert der Marsch über Meta nach Phu Gaon, der letzten Station vor dem Basecamp. „Am Anfang ging es durch ein schmales kleines Tal, über steile Wege – hoch, runter, links, rechts“, beschreibt Böhm den ersten Abschnitt des Fußmarsches.

Je näher sie Phu Gaon kommen, desto mehr ändert sich die Landschaft. „Auf einmal hat es sich geöffnet und man hatte Hochtäler und du siehst überall neue Sachen“, berichtet der Speed-Bergsteiger der F.A.Z. in einer Sprachnachricht. Und auch auf diesem Teil der Reise bleibt er seinem Motto treu: „Wer schnell sein will, muss langsam machen.“ Er bewege sich maximal in einem Pulsbereich von 100 Schlägen pro Minute.

Es ist jedoch nicht nur die „atemberaubende“ Natur, die Böhm beschäftigt und begeistert. Auch die Menschen, die in dieser abgelegenen Gegend leben, ziehen ihn immer wieder in seinen Bann. „Das Holz für die Häuser wird selbst gesägt, die Steine mit Hammer und Meißel geklopft, alles mit geringsten Mitteln“, beschreibt Böhm das Leben im nepalesischen Hochland. „Dank Prakash tauche ich auch in die Kultur tief ein.“ Es sei etwas Besonderes, eine solche Reise gemeinsam mit einem Nepalesen zu machen.

An dem 29-Jährigen zeigt sich auch, wie sich die Rolle der Sherpa in den zurückliegenden Jahren gewandelt hat. Früher seien „die Locals immer nur Sherpa, immer nur Helfer“ gewesen, mittlerweile entwickelten viele aber zusehends eigene bergsteigerische Visionen. „Es gibt zwei Arten von Sherpa: Die einen sind, wie Prakash, wirklich Bergführer. Und dann gibt es die Sherpa, die eher Träger sind und den Sauerstoff, die Zelte oder das Gepäck hochtragen“, erklärt Böhm. „Die Sherpa suchen sich das ja nicht aus, weil ihnen das so viel Spaß macht, sondern sie sind vor allem Sherpa geworden, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen.“

Als das Team am vergangenen Dienstag das Basecamp erreicht, staunt auch der erfahrene Alpinist nicht schlecht. „Prakash hat das Basecamp fünfsternemäßig einrichten lassen. Wahnsinn! Das habe ich noch nie erlebt“, schreibt Böhm in einer Nachricht und präsentiert wenig später sichtlich begeistert in einem Video das gemütliche Interieur eines Zeltes samt warmer Handtücher und Blumenschmuck auf dem Tisch. Ein wenig Luxus in dieser abgeschiedenen Gegend, ein bisschen „Glamping“ in der Himalaya-Variante, könnte der Stimmung im Camp in den kommenden Tagen noch durchaus nützlich sein. Denn: „Jetzt schifft's gerade ordentlich.“