Expedition Himalaya : „Es war eine einzige Müllhalde“

Gaskartuschen, Plastikflaschen, eine alte Matratze. Müll. Mitten im Himalaya auf 5500 Metern Höhe. Es ist ein starker Kontrast, der sich Benedikt Böhm und seinen Begleitern nach den ersten Tagen im Basislager auftut, als sie bei der Erkundung des Himlung Himal in Lager eins ankommen. Seit einer Woche hat sich das Team im Basecamp eingerichtet, akklimatisiert und den Berg erkundet. Seit einer Woche sind sie alleine dort. Doch selbst in dieser abgelegenen Gegend wird schnell klar, die ersten Menschen am Himlung Himal sind sie nicht.

„Das ist wirklich widerlich“, sagt Böhm, während er gemeinsam mit seinem Begleiter Prakash Sherpa Plastikschnipsel und sogar eine Chipsdose aufsammelt. „Das ganze Camp war ein totales Drecksloch. Alles wurde zurückgelassen, nichts wieder mit hinab genommen. Also sind wir am nächsten Tag nochmal ins Lager eins gestiegen.“ Lager aufräumen statt Berg erkunden.

Am Ende steigen Böhm und seine Begleiter mit drei Säcken voller Müll zurück ins Basislager. Und mit einer Aufforderung im Gepäck: Hinterlasst jeden Ort sauberer als zuvor, fordert der Münchner in einem Video auf Instagram dazu auf, es ihm unter dem Hashtag „#Cleanerthanbefore“ gleichzutun. „Es ist nicht nur hier so, sondern auch in den Alpen, in jeder Stadt. Jeder kann das machen, egal ob in Berlin oder in New York.“

Auch Prakash Sherpa stört der Müll inmitten dieser so atemraubenden Natur. Man solle sich bei der Beseitigung nicht auf die Politik verlassen, sondern selbst die Initiative ergreifen. „Der Müll kommt ja nicht von selbst hier hoch, sondern wir bringen ihn hierher. Also müssen wir ihn auch aufräumen“, meint Sherpa und weist auf ein weiteres Problem hin, das auch am Himlung Himal augenfällig wird: „Die Gletscher schmelzen jede Sekunde, jeden Tag.“

Die Gletscherschmelze stellt Böhm und Sherpa auch bergsteigerisch vor eine unerwartete Herausforderung. „In der Literatur hieß es, der Zugang zum Gletscher hier sei recht einfach, aber das hat sich völlig gewandelt. Der Gletscher sieht echt übel aus“, lautet Böhms Urteil, nachdem Kameramann Alessandro d'Emilia die Lage per Drohne erkundet hat. Es sei frustrierend vor dem Gletscher zu stehen und kein Durchkommen zu finden, „oder wenn, nur mit viel Arbeit, Zeit und Risiko“, schreibt Böhm in einer Nachricht an die F.A.Z.. Doch dank der Luftunterstützung findet das Team einen Einstieg und letztlich eine Passage über ein Felsband. „Mir ist echt ein Stein vom Herzen gefallen, weil ich Angst hatte, dass wir dort nicht raufkommen“, sagt Böhm erleichtert.

Als der Einstieg endlich gefunden ist, weicht der anfängliche Frust schnell der Begeisterung. „Wir haben sofort die Ski-Ausrüstung geholt und sind los in Richtung Lager zwei“, schreibt Böhm. Vor allem für den 29 Jahre alten Prakash Sherpa, der im Himalaya noch nie Ski gefahren ist, ist die Strecke auf den Brettern wertvoll. Angst habe er am Berg eigentlich nie, hatte Sherpa vor Beginn des Abenteuers gesagt, aber „ich bin kein professioneller Skifahrer, das wird also schon etwas aufregend.“

Als der ausgebildete Bergführer und Böhm Lager zwei erreichen, klingt das schon ein wenig anders. „Amazing“, lacht Sherpa in die Kamera. Die Abfahrt während der Speed-Begehung des 7126 Meter hohen Himlung Himal, dessen Gipfel sich während des Besuchs in Lager zwei am vergangenen Samstag in graue Wolken hüllte, dürfte allerdings nicht nur bei Sherpa den Adrenalinspiegel wieder höher treiben.

Damit das Abenteuer gelingt, wird auch auf göttlichen Beistand nicht verzichtet. „Jedes Mal wenn wir einen Berg besteigen, machen wir vorher eine Puja, in der wir um Erlaubnis bitten, auf den Berg gehen zu dürfen“, erklärt Sherpa die Zeremonie, die das Expeditionsteam vor dem Aufstieg am Freitag im Basecamp abhält. Dabei gehe es auch um die Verbindung mit und den Respekt vor der Natur. Etwas, das man sich mit Blick auf den Zustand von Lager eins von mehr Bergsteigern wünschen kann.