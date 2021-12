Früherer Radstar Jan Ullrich : „Ich bin dem Tod mal wieder entronnen!“

Der frühere Radstar Jan Ullrich hat sich nach einem Krankenhaus-Aufenthalt erstmals öffentlich zu seinem Gesundheitszustand geäußert. Der Tour-de-France-Sieger von 1997 sagte der „Bild“-Zeitung: „Ich hatte eine Thrombose und eine sehr schwere Blutvergiftung. Ich bin dem Tod mal wieder entronnen! Um mit allen Spekulationen aufzuräumen: Ich habe zu Beginn der Behandlung einen Drogen-Test gemacht – und der war natürlich negativ!“

Im Herbst 2018 hatte Ullrich in einer Stellungnahme Drogenprobleme eingeräumt und sich nach eigenen Angaben einer Behandlung unterzogen. Vor wenigen Monaten gewährte er dann im Beisein seines früheren Rivalen Lance Armstrong tiefe Einblicke in die wohl schwierigste Phase seines Lebens. „Du kennst meine Geschichte, vor drei Jahren ging es mir richtig schlecht. Du hast mich besucht und ich war auf demselben Weg wie Marco Pantani – fast tot“, sagte Ullrich damals auf Mallorca im Beisein von Armstrong sowie dessen einstigem Teamkollegen George Hincapie und Teamchef Johan Bruyneel in Armstrongs Podcast „The Move“.

Auch diesmal bedankte sich Ullrich bei Armstrong: „Er war als Erster bei mir in Mexiko, hat mir sehr geholfen. Ich danke ihm sehr, wie auch dem Rest meines Teams.“ Der 48-Jährige sagte außerdem: „Große Probleme hat mir zuletzt auch der Rücken bereitet, drei oder vier Bandscheiben sind mittlerweile komplett abgerubbelt.“ Früher sei er 1,83 Meter groß gewesen, „jetzt sind es nur 1,81“.

Zuletzt waren die Pläne für ein Jan-Ullrich-Bikezentrum samt Museum in der südbadischen Wahlheimat des ehemaligen Radrennfahrers geplatzt. Gescheitert sei das Projekt in erster Linie an Finanzierungsfragen, wie der Bürgermeister der Gemeinde Merdingen, Martin Rupp, Mitte Dezember mitteilte. Die Initiatoren kritisierten zu wenig Entgegenkommen. „Leider ist es nicht gelungen, mit der Gemeinde eine Einigung über die finanziellen Konditionen zu erzielen“, heißt es in einer Stellungnahme. Sie wollen ihr Projekt an einem anderen Ort umsetzen. Dafür gebe es Anfragen aus mehreren Gemeinden.

Die Investoren um Ullrich hatten sich nach Angaben der Kommune Anfang des Jahres an die 2500-Einwohner-Gemeinde nahe Freiburg gewandt, um auf einem rund 6000 Quadratmeter großen Gewerbegrundstück ein Bikezentrum mit Übernachtungsmöglichkeiten, Jan-Ullrich-Museum, Bikeshop und Gastronomie zu bauen. Die geplanten Investitionen von etwa 4,5 Millionen Euro hätten teilweise durch eine 200 Quadratmeter große Spielhalle in dem Gebäudekomplex finanziert werden sollen. Gerade gegen die Spielhalle hätten Bürger allerdings protestiert.

„Ein derart großes Projekt von privaten Investoren muss so geplant werden, dass es ohne finanzielle Unterstützung der Gemeinde auskommt“, erklärte Bürgermeister Rupp. Der Gemeinde wäre sonst ein massiver finanzieller Schaden entstanden. Die Förderung privater Tourismusprojekte sei keine Aufgabe der Daseinsvorsorge. Die Initiatoren zeigten wenig Verständnis für die ablehnende Haltung der Gemeinde und kritisierten unter anderem den Kommunikationsstil und den Umgang mit Ullrich. Gerade von Rupp hätten sie sich mehr Vertrauen in das Projekt gewünscht, teilten sie weiter mit.

Ullrich hatte sich Ende September mit seinem einstigen Dauerrivalen Armstrong zu einer gemeinsamen Radausfahrt auf Mallorca getroffen. Der Texaner Armstrong hatte zuvor bei Instagram Bilder veröffentlicht, die ihn in freundschaftlicher Verbundenheit mit Ullrich zeigen. „Es ist unmöglich in Worte zu fassen, was es mir (und Millionen anderen) bedeutet, diesen Mann wieder zurück und gesund zu sehen“, schrieb Armstrong: „Ich bin so stolz auf dich, Champ, und ich liebe dich und werde immer für dich da sein.“

Armstrong und Ullrich hatten sich nach der Jahrtausendwende immer wieder packende Duelle bei der Frankreich-Rundfahrt geliefert. Armstrongs sieben Gesamtsiege (1999 bis 2005) wurden wegen massiver Doping-Vergehen gestrichen. Ullrichs Karriere war mit der „Operacion Puerto“, den Dopingenthüllungen um den spanischen Arzt Eufemiano Fuentes, 2006 praktisch beendet. In der Folge erlebte Ullrich auch einen gesundheitlichen Absturz, den Tiefpunkt erreichte er 2018.