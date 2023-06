Es lohnt sich, etwas früher zu kommen und zu erleben, was hier los sein kann, wenn nicht hundert Protz-Karossen den VIP-Parkplatz vollstopfen. Die gesamte Betonfläche vor dem Volksparkstadion ist Pkw-frei. Und die gute Laune ist spürbar. Weiße Zelte, bunte Buden. Selbst wer schon Mittag gegessen hat, muss am Barbecue zugreifen, so gut riecht es. Die Rauchschwaden ziehen hoch in den wolkenlosen Himmel. Das typisch amerikanische Reuben-Sandwich kostet sieben Euro. Mit Sauerkraut!

Beim Schlangestehen vor dem „Merchandise“-Stand mit Shirts und Jacken der Sea Devils wird in der knalligen Sonne geflirtet. Alle Hamburger Football-Klubs haben Stände. Rugby stellt sich als Sportart vor. Man kann angesagte Leihräder mieten. Bei Körperkontakt im Gedränge: ein Grinsen, eine Entschuldigung. Wer mit dem Rad zur Arena gefahren ist und in der Enge klingeln muss, wird begrüßt statt beschimpft. Es ist also nicht Fußball an diesem Sonntag in Hamburg, sondern Football. Nur Misanthropen können das fröhliche Gewusel am Volkspark doof finden.

Es kann auch fast ohne Tradition funktionieren

Es mögen ein paar Tausend Fans auf der „Powerparty“ sein; später, als das Spiel der Sea Devils aus Hamburg gegen Rhein Fire aus Düsseldorf beginnt, sind laut Veranstalterangaben 32.500 Menschen im Stadion. Das ist die Botschaft, die dieser zweite Spieltag der 2021 gegründeten European League of Football (ELF) sendet: Ein aus dem Boden gestampftes Geschäftsmodell kann auch in dieser Größenordnung funktionieren, fast ohne Tradition, von zweifelhaftem sportlichen Wert, wenn das Drumherum stimmt.

„Die ELF ist ein Familienereignis“, hat Gründer und Sea-Devils-Besitzer Zeljko Karajica gesagt, „hier wollen alle einen schönen Tag verbringen, ohne Angst haben zu müssen, wie sie wieder nach Hause kommen. Das wollen wir als Liga und Franchise immer wieder herausstellen.“ Er hofft für zukünftige Spiele auch auf Fußballfans, die von Pyro-Ausbrüchen, Fan-Gewalt und Alkoholexzessen die Nase voll haben und die friedliche Atmosphäre beim Football vorziehen.

Ein Pizzabote und Otto Waalkes

Am Sonntag in Hamburg stimmt nicht nur das Drumherum. Im langen Verlauf eines solchen Spiels, das ja drei Stunden und mehr dauern kann, erwachen die Sea Devils spät aus ihrer Schläfrigkeit und arbeiten sich gegen den Titelfavoriten aus dem Rheinland heran. Beim 9:27 wirkt das Spiel früh entschieden, doch die Hamburger kommen zu zwei umjubelten Touchdowns, bestimmen das letzte Viertel mit 13:0 Punkten und sorgen dafür, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer in der Hitze des Abends bleiben und für Stimmung sorgen – der Renner ist, wenig überraschend, „Sweet Caroline“. Das 22:27-Endergebnis lässt sich aus Hamburger Fan-Sicht verschmerzen.

Die Show stimmt. Schon der Rasen mit Linien, Logos und den Endzonen in Rot und Blau wirkt perfekt. Drei Tage wurde gepinselt. Anderes ist gerade für Laien einfach amüsant und gut gemacht – der Pizzabote etwa, der den Football vor Spielbeginn mit dem Fahrrad auf den Platz bringt. Oder Komiker Otto Waalkes, der den obligatorischen Münzwurf vornimmt und inmitten der Football-Hünen „ottifanten-klein“ wirkt. Fehlerhaftes wie die schlecht eingestellten Lautsprecher beheben die Veranstalter zur Halbzeit. Die Spielstandanzeige allerdings bleibt bis zum Schluss kaum zu erkennen.

Die HSV-Kabine ist tabu

Die Leichtigkeit der Inszenierung wird dem anwesenden HSV-Vorstand Jonas Boldt gefallen haben. Er hatte den Ausflug ins Volksparkstadion erst möglich gemacht, als aus einem frühen Kontakt zu Karajica und seinem Kollegen Patrick Esume mehr als ein Papier für die Schublade wurde. Nur den Einzug der Sea Devils in die Kabine des HSV erlaubten die Verantwortlichen nicht – die Gästekabine stand ihnen frei.

Hinterher wirkten einige der Sea Devils trotz der zweiten Saisonniederlage überwältigt. „Ich habe es einfach genossen, hier vor so vielen Freunden und der Familie zu spielen“, sagte Receiver Jean-Claude Madin Cerezo, „es wäre mein Traum, nun an jedem Wochenende 30.000 Fans zu begrüßen oder das Volksparkstadion auszuverkaufen.“ Von einer „Werbung für die ELF“ sprach sein Teamkollege Matthias Spiegel. Der Defensivspieler hatte einen Abend der Rekorde miterlebt. Noch nie kamen so viele Fans zu einem Football-Spiel in Hamburg, auch die ELF erlebte ihren bislang größten Zuspruch.

Am übernächsten Sonntag dann werden gegen Berlin Thunder vielleicht 3000 Fans im Stadion Hoheluft zuschauen. „Auch dort kann gute Stimmung sein“, sagte Spiegel. Vielleicht lässt die allgemeine Football-Begeisterung einen zweiten Umzug ins Volksparkstadion zu. Da muss in der Zentrale sicher erst gerechnet werden. Die Premiere jedenfalls ist geglückt.