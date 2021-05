Basketballer Tibor Pleiß : Einsame Klasse

Der riesengroße Sohn der Stadt war zurück in Köln, und er hatte gerade mal acht Minuten, sein Können zu zeigen. Tibor Pleiß, 2,18 Meter lang und aufgewachsen in der Aachener Straße westlich der Innenstadt, spielte am Sonntag mit Anadolu Efes Istanbul auf der Schäl Sick um den bedeutendsten Titel, den es im europäischen Basketball zu gewinnen gibt.

Die Partie gegen den FC Barcelona war faszinierend und spannend, und noch dazu gab Pleiß ihr in seinen rund fünfhundert Sekunden vor der Halbzeitpause den entscheidenden Dreh. Als er kam, lag Efes sieben Punkte zurück. Als er nach vier Würfen, fünf Punkten und drei Rebounds vom Parkett humpelte, führte sein Team mit drei. Den Rest schafften Vasilije Micic und Shane Larkin, die wohl bald in Amerika ihr Brot verdienen werden, ohne ihn; Istanbul gewann 86:81.