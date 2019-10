Gaming-Event in Hamburg : Die auffällige Stille rund um den „E-Sport“

An diesem Wochenende werden wieder Tausende Gaming-Fans in die Hamburger Arena strömen. Bild: dpa

An diesem Wochenende wird die Arena neben dem Hamburger Volksparkstadion wieder von dumpfem Donnergrollen, lauten Explosionen und frenetischem Jubel erschüttert werden. Zehntausende Gaming-Fans werden fasziniert auf die Bühne sowie die riesigen Leinwände blicken, auf der sich einige der besten „Dota2“-Teams der Welt mit ihren virtuellen Charakteren in einer Fantasy-Welt bekämpfen und um ein Preisgeld von insgesamt 300.000 Dollar streiten.

Die „ESL One“ ist eines der größten Gaming-Events in Deutschland und gilt mit seinen zahlreichen Sponsoren, die sich vor Ort präsentieren, als einer der Beweise dafür, dass sich der sogenannte „E-Sport“ hierzulande längst etabliert hat – das Turnier findet bereits zum dritten Mal in der Hansestadt statt, nachdem es in den Jahren zuvor bereits in ähnlicher Größenordnung drei Mal in Frankfurt gastiert hatte.