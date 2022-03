Geld? Abenteuer? Anerkennung? : Worin der Reiz des Amateursports liegt

Spaß bei seinem Halbmarathon hatte dieser Teilnehmer bei der Veranstaltung in Guadalajara in Mexiko ganz offensichtlich. Bild: EPA

Warum machen wir das alles? Joggen am frühen Morgen. Studio am späten Abend. Stemmen, radeln, laufen, schwimmen. Und warum diese großen Ziele? Ja, ich würde gern man wieder den Mont Ventoux hinaufradeln, oder den Galibier. Und wenn die Knochen mitspielten, würde ich auch noch mal Hawaii machen, den Ironman.

Millionen Amateursportler haben ähnliche Träume, die nicht viel anders sind als die der Profis, nur haben die halt mehr Talent. So schleppen sich die einen zum ersten Marathon und die anderen in Richtung Olympia. Der Unterschied, mag ich behaupten, ist kleiner, als man denkt. Der Lorbeer des kleinen Sportlers ist, wie der des großen, die Anerkennung, gezollt von anderen – und von sich selbst.

Nicht wegen des Geldes

Vor einigen Jahren habe ich mal mit dem inzwischen verstorbenen Schriftsteller und Ausdauersportler Günter Herburger zusammengesessen. Ein unüblicher Mann mit unüblichen Ansichten, an die ich manchmal denke, wenn ich sehe, was manche Profis auf sich nehmen, um vielleicht, ganz vielleicht, eine Medaille umgehängt zu bekommen und womöglich noch ein Lorbeerblatt vom Präsidenten. Wie sie dem olympischen Geist hinterherjagen bis nach Sotschi, Peking, Absurdistan.

Die meisten machen es ja nicht wegen des Geldes. Von den paar Großverdienern im Individualsport wollen wir nicht reden, sondern von den vielen Klein-Olympiern. Warum tun sie sich das an? Vier Jahre Verzicht und Quälerei für ein paar warme Worte und ein paar Minuten im Fernsehen?

Herburger hat mit den Profis nicht viel anfangen können. Ihre Karrieren könnten überlebt werden oder auch nicht, sagte er, das sei das normale Risiko für soziale Aufsteiger in fast allen Branchen. Wo der Sport aber keine Branche ist, sondern ein Zeitvertreib, bei uns Amateuren also, sah Herburger seinen eigentlichen Reiz.

Er sah ihn nicht im bestaunten Kampf um Siege, sondern in persönlicher Erfahrung. In der Erschöpfung etwa, in die man hineinlaufen könne, weiter als vorstellbar, und aus der man herausfinde mit neuer Kraft. Er beschwor die Erkenntnis, dass in uns etwas schlummere, von dem wir nichts mehr wüssten, eine zweite und dritte Kraft, die nur dann zum Vorschein käme, wenn wir sie brauchten. Eine Kraft, die nicht nur in Supersportlern stecke, sondern in uns allen. Eine „paradoxe Einheit“ nannte der Philosoph Peter Sloterdijk die Nähe von Erschöpfung und Hochgefühl.

Der Ultraläufer Herburger empfahl dem Freizeitathleten, Sport nicht als Arbeit, sondern als Abenteuer zu betrachten. Als Ausdruck von Freude und Freiheit. Manchmal denke ich, das wäre auch kein schlechter Rat für Profis. Nur, können sie damit überhaupt noch etwas anfangen? Die meisten, fürchte ich, können das nicht.