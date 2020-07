Erste Regatta seit Corona : Das „phänomenale Gefühl“ des Boris Herrmann

Die vergangenen Monate waren auch für Boris Herrmann nicht unbedingt einfach. Im November will der 39 Jahre alte Segelprofi vom Yachtklub aus Monaco als erster Deutscher an der Vendée Globe teilnehmen – einer der gefährlichsten Regatten der Welt, die solo und nonstop von der französischen Atlantikküste aus innerhalb von knapp 80 Tagen einmal um den Globus führt und dabei mit dem Kap der guten Hoffnung, dem Kap Hoorn sowie dem Südpolarmeer einige der mystischsten und gefährlichsten Segelpassagen der Welt beinhaltet.

Doch weil der weltweite Ausbruch des Coronavirus und die damit verbundenen immensen Einschränkungen beim Reisen und für die Logistik auch das Training auf hoher See nahezu unmöglich gemacht haben, konnte sich Herrmann zuhause in Hamburg bis zuletzt nur theoretisch – zum Beispiel mit der Studie von Wettermodellen für die verschiedenen Weltmeere – auf sein bisher größtes Abenteuer vorbereiten.

„Eine große Möglichkeit für unseren Sport“

Doch nach den vielen Wochen auf dem buchstäblichen Trockenen geht es für Herrmann an diesem Samstag um 15.30 Uhr nun endlich wieder hinaus auf den Ozean – und es wird direkt ernst: Der gebürtige Oldenburger startet bei der Vendée Arctique, einer Regatta, die aufgrund ihrer Route und dem namhaften Teilnehmerfeld als letzte große Test- und Vorbereitungsmöglichkeit für die Vendée Globe gilt, die in diesem Jahr zum neunten Mal stattfindet und seit ihrer Premiere im Jahr 1989 immer nur von einem Skipper aus Frankreich gewonnen werden konnte. „Es ist ein phänomenales Gefühl, endlich wieder eine Regatta segeln zu dürfen“, sagt Herrmann. „Ich bin sehr glücklich, dass wir jetzt schon wieder starten können und glaube, dass es eine große Möglichkeit für unseren Sport ist, nun diese ersten Schritte machen zu dürfen.“

Die Vendée Arctique ist das erste internationale Segel-Event seit dem Virusausbruch und eines der ersten größeren Sportevents, die in Frankreich seit Mitte März wieder stattfinden können. Das Rennen führt die 22 Teilnehmer vom Start in der französischen Hafenstadt Les Sables d’Olonnes innerhalb von zehn Tagen und etwa 3600 Seemeilen an Island vorbei hinauf zum Polarkreis und anschließend um die Inselgruppe der Azoren herum wieder zurück zum Start- und Zielort.

„Natürlich ist es schade, dass es kein großes Race Village gibt und an Start und Ziel keine Zuschauer dabei sein dürfen. Aber es ermöglicht es uns vielleicht auch, sich besser auf das Wesentliche zu konzentrieren“, sagt Herrmann, der im vergangenen Jahr weltweite Berühmtheit erlangt hat, als er die Umweltaktivistin Greta Thunberg innerhalb von zwei Wochen über den Atlantik nach New York segelte.

Mehr zum Thema 1/

Bei der nun startenden Regatta will Herrmann, der vor einem Monat erstmals Vater geworden ist, seine im Frühjahr dieses Jahres umgebaute und neu auf den Namen „Seaexplorer“ getaufte Yacht endlich erstmals unter Rennbedingungen testen. Die mit neuen Foils – also tragflächenähnlichen Flügen, die das Boot ab einer bestimmten Geschwindigkeit aus dem Wasser heben und für weniger Wasserwiderstand sorgen – ausgestattete Yacht, soll in unruhigen Gewässern nun noch schneller und stabiler segeln können. „Es ist das zweite Mal seit Corona, dass ich mit dem Boot unterwegs sein kann. Dass es nun direkt eine mehrtägige Regatta ist, ist natürlich nicht die optimale Vorbereitung auf die Vendée Globe“, sagt Herrmann. Aber das gehe schließlich allen so. Insgesamt sei er froh über die Möglichkeit einer Generalprobe.