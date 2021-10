Fall Annika Schleu : Angriff auf die Opfer

Der Fehler liegt im System des Modernen Fünfkampfes. Kim Raisner (Mitte) und Annika Schleu nach dem Reiten in Tokio. Bild: dpa

Zwei Monate sind vergangen, seit die Bilder einer verzweifelten Fünfkämpferin auf einem verstörten Pferd bei Olympia in Tokio die Zuschauer aufwühlten. Und es ist skandalös, wie unreflektiert seither immer wieder mit dem Finger auf Annika Schleu und ihre Trainerin Kim Raisner gezeigt wird. Nun hat die Staatsanwaltschaft Potsdam nach einer Anzeige des Deutschen Tierschutzbundes sogar ein Ermittlungsverfahren gegen die beiden Frauen eröffnet wegen des Verdachts auf Tierquälerei beziehungsweise Beihilfe dazu.

Dabei sprach aus ihrem Verhalten in Tokio nichts als Rat- und Hilflosigkeit in einer Situation, in die ignorante Sportfunktionäre sie und das bedauernswerte Pferd Saint Boy gebracht hatten. Alle drei waren deshalb Opfer.