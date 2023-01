Darts-Profi Clemens : Ein großer Wurf?

Aktualisiert am

Den Erfolg des Deutschen bei der WM in London sehen Millionen Fans im Fernsehen. Der Verband hofft auf den lange ersehnten Durchbruch für seinen Sport. Die Mitgliederzahlen sprechen nicht dafür.

Gabriel Clemens zeigte nach der Niederlage im bislang wichtigsten Spiel seiner Karriere Größe: Er applaudierte seinem Gegner Michael Smith, gegen der er kurz zuvor das Halbfinale der Darts-WM verloren hatte. Dann umarmte er ihn. Und als ihm Mikrofone vor die Nase gehalten wurden, ließ sich wieder erkennen, warum der „German Giant“, der mit seiner braven, fast bieder wirkenden Art in dieser bunten Welt des Darts manchmal wie ein Fremdkörper wirkt, in den vergangenen Tagen so viele Sympathien gewonnen hatte. Erst lobte er seinen Gegner, der ein „fantastisches“ Match gespielt habe. Dann stellte er fest: „Der bessere Spieler hat gewonnen.“

Das hört man selten im Sport. Vor allem, wenn die Chance groß war, eine Art Schumacher- oder Becker-Moment im Kleinen zu kreieren. Darauf, dass endlich auch mal ein erster deutscher Darts-Spieler den wichtigsten Wettkampf des Jahres gewinnt – wie es den großen Sportidolen dieser Nation einst in der Formel 1 und beim prestigeträchtigsten Tennis-Turnier in Wimbledon gelang –, hofft die Führung des Deutschen Darts-Verbandes (DDV) seit Jahren. Und beim Weltverband PDC, für den Deutschland ein wichtiger Markt ist. Er könnte viel lukrativer werden, sollte ein Deutscher irgendwann Darts-Weltmeister im „Ally Pally“ werden, der Kultstätte der WM in London.