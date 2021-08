Endstation Afghanistan : Eine Abfahrt ins Ungewisse

„Ich hätte nicht für möglich gehalten, dass die Taliban so schnell bis zu uns durchkommen. Es ist eine Katastrophe!“ Die Stimme auf anderen Seite der Leitung könnte verzweifelt klingen, verängstigt, stattdessen dringt Anfang dieser Woche nur niederschmetternde Müdigkeit durch. Sajjad Husaini ist auf der Flucht. Sein Zuhause mit dem gesamten Besitz hat er hinter sich gelassen, denn einige Kilometer weiter ist bereits Feindgebiet. Husainis Gedanken gelten nur noch einem Ziel: die Familie so schnell wie möglich in Sicherheit zu bringen.

Nur wenige Jahre ist es her, da träumte der talentierte Skifahrer noch von einer Teilnahme an den Olympischen Spielen: Der erste afghanische Wintersportler wollte er sein – ein schöner und hoffnungsvoller Traum. Doch in einem Land, in dem seit mehr als vierzig Jahren Krieg herrscht, ist Hoffnung eine Ressource, die nur selten zutage kommt. So musste auch Husaini feststellen, dass Wille und Motivation allein für das große Ziel nicht ausreichen. Fehlende finanzielle Förderung, kaum Equipment, kein richtiges Training. Zu wenig, um im internationalen Wettbewerb auch nur ansatzweise mithalten zu können. Und dann immer wieder die instabile Lage seines Heimatlandes.