Finau siegt auf PGA-Tour : 1974 Tage ohne Glück

Fünf Jahre und fünf Monate fühlen sich im Sport an wie eine Ewigkeit. Golfprofi Tony Finau musste exakt 1975 Tage warten, ehe ihm endlich der zweite Sieg auf der PGA Tour gelang. Der 31 Jahre alte Amerikaner aus Salt Lake City gewann am Montag das erste der drei Play-off-Turniere um die Saisonwertung FedExCup, The Northern Trust in Jersey City (New Jersey). Finau setzte sich im Stechen am ersten Extraloch gegen Cameron Smith durch. Zumindest der Erfolg in diesem Sudden Death fiel Finau leicht. Sein australischer Gegner beförderte gleich seinen Abschlag mit einem Slice über die Mauer, die den Platz vom Hudson River trennt, weit ins Aus.

So konnte sich Finau, der damit in der Weltrangliste von Rang 22 auf neun vorrückte, nicht nur über seinen zweiten Sieg nach der Puerto Rico Open im Frühjahr 2016 und das erste Preisgeld von 1,71 Millionen Dollar freuen. Er schob sich damit auch an die Spitze des FedExCups, dessen Sieger am Ende mit 15 Millionen Dollar belohnt wird. Zudem rückte er im Ryder-Cup-Ranking des Teams USA auf den sechsten Platz vor und wird sich damit mit Sicherheit wie schon in Paris vor drei Jahren vom 24. bis 26. September wieder mit den besten Europäern auf dem Straits Course von Whisthling Straits in Haven (Wisconsin) messen.

„Es ist bitter“

„Ich hatte immer ein starkes Selbstvertrauen. Ich habe extrem hart gearbeitet, nicht nur an meinem Spiel, sondern auch an meinem Körper, um mich in die Position zu bringen, dass ich ein Turnier gewinnen kann. Ich wusste, irgendwann passiert es“, sagte Finau. Er gab aber auch zu: „Es ist bitter, wenn man verliert und noch schlimmer ist es, wenn dabei die Welt zuschaut.“

Denn in der langen sieglosen Zeit hatte er fast alles richtig gemacht, konnte aber einfach nicht gewinnen. In den 142 Turnieren, an denen er zwischen seinen beiden Erfolgen teilnahm, war der 1,93 Meter große Modellathlet 39 Mal unter den Top Ten gelandet, darunter acht Mal auf Rang zwei mit zwei Niederlagen im Stechen. So hatte sich ein Narrativ entwickelt: Finau kann alles, nur nicht gewinnen.

Lange Abschläge

Dabei, dass er nun alle Zweifler eines Besseren belehrte, hatte nicht nur Smith einen kleinen Anteil. Auch der Weltranglistenerste Jon Rahm, der bis kurz vor Ende sicher auf einen Sieg zuzusteuern schien, half mit zwei Bogeys am Ende mit. So musste sich der Spanier mit dem dritten Rang begnügen. Aber all das schmälert nicht die Leistung von Finau, der mit 65 Schlägen die beste Runde des wegen des tropischen Sturms Henri auf Montag verlegten Schlusstags spielte. Dabei beeindruckte der ehemalige High-School-Basketballstar nicht nur mit der Länge seiner Abschläge: Nur Bryson DeChambeau schlug den Ball weiter. Aber auch mit seinen Eisen überzeugte Finau. Er war sowohl in der Kategorie vom Abschlag bis zum Grün als auch bei seinen Schlägen aufs Grün der allerbeste im Feld. Und dass er auch unter Druck Putten kann, bewies er, als er am 18. Loch aus knapp zwei Metern das Par rettete.

DeChambeau spielte bei diesem Turnier keine Rolle. So hielten sich die Fans mit beleidigenden Zwischenrufen zurück, vielleicht auch weil der „Golf-Hulk“ auf Platz 31 zwölf Schläge Rückstand aufwies und nie in der Spitzengruppe auftauchte. Dennoch sorgte der Weltranglistensechste für Schlagzeilen. Er kündigte auf Instagram an, dass er die Einladung der Professional Long Driver‘s Association angenommen hat und bei der Weltmeisterschaft in Mesquite (Nevada) in der Woche nach dem Ryder Cup teilnehmen wird: „Ich will der Welt zeigen, wie unglaublich talentiert diese hart arbeitenden Athleten sind. Ich habe hart gearbeitet, um deren Speeds so erreichen“, schrieb DeChambeau, der seit Wochen jegliche Interviews verweigert.

DeChambeau führt die Statistik „Driving Distance“ der PGA Tour mit 321,5 Yards (294 Meter) an. Sein längster Abschlag bei einem Turnier in diesem Jahr wurde beim Sentry Tournament mit 414 Yards (378 Meter) gemessen. Zwar liegt DeChambeau auch in den Kategorien „Club Head“ und „Ball Speed“ mit 132,51 und 190,62 Meilen in der Stunde vorne, ist aber noch weit von den Werten des amtierenden amerikanischen Weltmeisters Kyle Berkshire (152,6 und 228,5) entfernt, dessen längster Drive bei einem Wettbewerb 474 Yards (433 Meter) weit ging.